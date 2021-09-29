Как открыть стоматологический кабинет: пошаговая инструкция и пример ФЛП

Начать собственное дело в медицине непросто, но реально. Правда, для этого надо дополнительно стать юристом и бухгалтером.

Это доказала Марина Линник – успешный зубной врач с собственным стоматологическим кабинетом и торговым знаком Зубная фея.

После сокращения в государственной клинике она не опустила руки, прошла обучение, получила грант от Международной организации труда в рамках проекта, финансируемого датским правительством, научилась составлять бизнес-планы, начала собственное дело в 49 лет и сегодня имеет запись на месяц вперед.

Марина Линник приехала в Украину из Беларуси еще в 1990-х. Почти 30 лет проработала в стоматологии, лечила зубы. И когда стоматологическое отделение Млиновской районной больницы реформировали, часть людей пришлось сократить. Была среди них и Марина.

В 49 лет она осталась без работы, да еще и в начале карантина. В другие клиники хотели принимать молодежь до 35 лет максимум.

— У меня среднее специальное образование, не высшее. Поэтому и должность зубной врач. И я в числе первых попала под сокращение, — рассказывает Марина Линник.

Но не сдалась. Прошла обучение по основам бизнеса, написала бизнес-план и ждала результатов.

— Никогда мне не приходилось составлять бизнес-планы. Максимум мой бизнес-план до того был – купить продукты или какой-то план закупок на работе в отделении. Это было неожиданно, немножко страшно, но очень интересно. Потому что, казалось бы, ты сколько лет работаешь в этой сфере, что еще я могу не знать? Но на самом деле очень много, — признается Марина.

Можно было выиграть финансирование собственного дела, она мечтала о стоматологическом кабинете.

— Не очень верилось в победу. Это в столице люди знают что-то о грантах и возможностях, а у нас об этом очень мало известно. Но когда победила, очень обрадовалась, потому что как-то так сложилось, что здесь своим вроде бы не нужна была, а тут настоящая международная поддержка (проект начала Международная организация труда при финансировании Королевства Дании). Руководство общины также помогало. Защищать бизнес-план можно было по скайпу, и я переживала, не исчезнет ли интернет, свет ли внезапно не выключат, не пролетишь ли. Поэтому в школе выделили кабинет, интернет, и так проходила защита, — признается женщина.

Марина победила и получила грант $3 тыс. на собственное дело.

— На победные $3 тыс. я могла взять себе оборудование, которое нужно. Стоматология — это дорогая сфера. Необходимые машинки стартуют от $3 тыс. и выше. У меня вышла за эти средства стоматологическая установка с компрессором. Пришлось самой искать поставщиков оборудования на выигранную сумму, по сути, устраивать между ними тендер. Просчитывали, какие расходы на что нужны. Остальное уже вложила сама. Вместе все это обошлось более чем в $6 тыс.

Марина зарегистрировала ФЛП. Сегодня этим занимаются ЦПАУ, это достаточно быстро и без очередей.

— Я переживала, что буду в этом всем не то что блондинкой, а очень-очень блондинкой (смеется). Не верила сначала в себя. Хотя дочь всегда поддерживала, и говорила, что я очень много сделала и должна себя ценить, — говорит Марина.

Чтобы открыть собственный стоматологический кабинет, нужен был сам кабинет. Долго искала, в конце концов нашла помещение в аренду. Заключила договор аренды.

— Арендодатель пошел навстречу и заменил фактически новый ламинат в кабинете на линолеум. Потому что, по санитарным нормам, в стоматкабинете должна быть либо плитка, либо линолеум. Также залакировали стены, чтобы их можно было мыть. Это тоже такие санитарные требования. Кредитов я не брала, имела определенные сбережения, их и использовала, — рассказывает Марина Линник.

Марина добавляет, что покупала не все сразу, понемногу, потому что это большие средства. Это и мебель, и шумоизоляция, и к компрессору нужен специальный шланг. В кабинете должен быть и тонометр, и стерилизатор, и бактерицидная лампа (есть перечень для каждой специальности). Все должно быть сертифицировано.

Как начать собственное дело: первые шаги и яркий пример зубного врача из Ровенщины / 2 фотографии

Каждую деталь надо было продумать, пройти все инстанции, все проверки (подключена ли вода, какой свет, температурный режим; обязательно договор на утилизацию отходов группы Б).

— То есть сначала ты все обустраиваешь, и только потом подаешься на получение лицензии в Минздрав (должен быть акт от санстанции, от Госпродпотребслужбы, документы о категории, прохождении курсов), — вспоминает Марина.

Результата по лицензии ждать надо несколько месяцев.

— ФЛП я стала в ноябре, и лишь в середине февраля получила лицензию от Минздрава. Уже девять месяцев, как практикую. Люди идут охотно. Ежедневно принимаю минимум восемь пациентов, иногда больше. В экстренных случаях и при острых болях стараюсь найти окошко как можно быстрее. Стараюсь быть гибкой, потому что это все ради людей. Цены демократичные. Первичный осмотр и консультация – 100 грн. Лечение кариеса от 260 грн, анестезия 80 грн, — делится Марина.

Пока женщина работает сама. Объясняет — чтобы брать за кого-то ответственность, надо еще самому разобраться во всем, но сегодня искренне радуется, что не опустила рук в сложной ситуации.

— Даже не думала, что в моем возрасте может жизнь так перевернуться. Но всегда нужны новые знания. И бухгалтерские знания, и в сфере налогообложения, и по информатике. Все эти знания нужны в любом возрасте, — говорит женщина.

Марина подчеркивает: не надо ничего бояться. Все реально, она это знает на собственном примере. Надо попробовать искать возможности, проекты и гранты. Надо браться и делать. Всему можно научиться.

Расходы (с учетом регионального фактора)

Инвестировала: более 160 тыс. грн

Аренда: 2 тыс. грн в месяц (100 грн за 1 кв. м)

Налоги: 1 320 грн в месяц налога плюс единый налог. По Украине единый налог — это 1 200 грн.

С чего начать собственное дело, а в нашем случае — стоматологический кабинет, Фактам ICTV комментирует Анна Лысенко, адвокат, партнер АО Адвокатская семья Лысенко.

— Открыть стоматологический кабинет может как физическое лицо-предприниматель, так и юридическое лицо. Конечно, более простым и менее затратным способом будет открытие стоматологического кабинета как ФЛП, — отмечает Анна Лысенко.

Шаги и документы, которые надо предпринять до начала работы стоматологического кабинета, на примере ФЛП:

Зарегистрировать ФЛП. Это возможно с помощью приложения Дiя — за 15 минут потраченного времени без дополнительных очередей и ресурсов. Но нужно с пониманием отнестись к выбору видов деятельности (КВЭД), по которым будет зарегистрировано ФЛП или юрлицо. Для открытия стоматологического кабинета это КВЭД 86.23, который нужно указать как основной. Дополнительные КВЭД каждый может указать те, которые ему необходимы.

Это возможно с помощью приложения Дiя — за 15 минут потраченного времени без дополнительных очередей и ресурсов. Но нужно с пониманием отнестись к выбору видов деятельности (КВЭД), по которым будет зарегистрировано ФЛП или юрлицо. Для открытия стоматологического кабинета это КВЭД 86.23, который нужно указать как основной. Дополнительные КВЭД каждый может указать те, которые ему необходимы. Выбрать систему налогообложения. Если регистрировать ФЛП через Дiя, то проставляются отметки об избрании системы налогообложения. Эта информация автоматически направляется в налоговую. Если регистрация происходит через ЦПАУ, надо дополнительно подать в налоговую заявление об избрании упрощенной системы налогообложения (2 или 3 группы). Если выбрана общая система налогообложения, в налоговой нужно регистрировать Книгу учета доходов. Конечно, рекомендую выбирать упрощенную систему.

Если регистрировать ФЛП через Дiя, то проставляются отметки об избрании системы налогообложения. Эта информация автоматически направляется в налоговую. Если регистрация происходит через ЦПАУ, надо дополнительно подать в налоговую заявление об избрании упрощенной системы налогообложения (2 или 3 группы). Если выбрана общая система налогообложения, в налоговой нужно регистрировать Книгу учета доходов. Конечно, рекомендую выбирать упрощенную систему. Иметь помещение: собственное или арендованное. Документы на право собственности или аренды необходимы для получения лицензии. Кабинет в идеальном случае должен располагаться не в жилом доме. Это связано прежде всего с установкой аппарата для проведения рентгена. Однако, если его мощность небольшая (60-90мВ и 7-10мА), то даже в жилом доме можно обустроить стоматологию рентген-аппаратом.

Минимальная площадь помещения – 14 кв. м на каждое рабочее место, и по 7 кв. м на дополнительные (подсобные и т. п.). Для помещения также необходимо получить разрешение пожарных от районной ГСЧС и акт осмотра санитарно-эпидемиологического объекта от территориальных органов Госпродпотребслужбы.

Получить лицензии на медицинскую деятельность. Для ФЛП две стратегии действия: лично иметь медицинское образование или иметь работника с медицинским образованием. Если сам ФЛП не имеет медицинского образования и сертификата врача, но имеет работника с методическим образованием соответствующего уровня, то дополнительно подается информация о работниках и их образовании. Дополнительно — копии их паспортов и РНОКПП.

Для ФЛП две стратегии действия: лично иметь медицинское образование или иметь работника с медицинским образованием. Если сам ФЛП не имеет медицинского образования и сертификата врача, но имеет работника с методическим образованием соответствующего уровня, то дополнительно подается информация о работниках и их образовании. Дополнительно — копии их паспортов и РНОКПП. Сформировать штат работников и подготовить кадровые документы. Рекомендую официально трудоустраивать всех работников. Для этого нужно: заявление работника, приказ о назначении на должность, трудовой договор (по желанию), уведомление в налоговую, должностная инструкция, правила внутреннего трудового распорядка, запись в трудовой книжке.

Недавно Верховный суд запретил заключать гражданско-правовые договоры с медицинскими работниками. Поэтому, чтобы не нарваться на штраф от Гоструда, не советую скрывать трудовые отношения с медицинскими работниками.