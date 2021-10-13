Історія Крістіни Студинської дуже показова для тих, хто хоче кардинально змінити життя, але не наважується.

Молода жінка 12 років пропрацювала юристом, мала великий досвід і хорошу посаду, але справа не приносила їй задоволення. Дівчина мріяла про свій бізнес і всюди шукала ідеї.

Зрештою, під час декрету започаткувала послугу Пікнік на прокат і сьогодні вважає себе дуже щасливою. Крістіна здає в оренду набір із головних речей для красивого пікніка – плед, подушки, корзинка, посуд. Її клієнти – фотографи, романтичні пари та сім’ї.

Крістіна, працюючи в юридичній сфері, відчула емоційне вигорання. Мріяла про свій бізнес, читала багато літератури про відкриття власної справи і занотовувала цікаві ідеї. Але зрештою ідея її бізнесу виникла з власного досвіду.

– Я дуже люблю подорожувати, і коли якось приїхала до Праги, потрапила на оглядовий майданчик. Мені на той момент захотілося мати якусь ковдру чи плед, щоб можна було присісти і помилуватися краєвидом. І тоді я вперше озвучила чоловіку таку ідею, що класно було б, аби ось тут поряд можна було взяти напрокат набір в оренду, я би взяла, щоб милуватися містом з комфортом, – згадує Крістіна.

Хто шукає можливості, знаходить її. І коли в Україні стартував проект від Міжнародної організації праці, який фінансував данський уряд, Крістіна взяла участь зі своєю ідеєю, пройшла спеціальне навчання і виграла грант на суму $1 тис.

– Навчання мені дуже допомогло. Допоміг мій ментор. Раніше я не знала, як писати бізнес-проект, думала, що це паперова робота, яка нікому не потрібна. Але ми там прорахували все: ризики, витрати, доходи. Я навіть просила допомоги вчительки з математики, щоб вона допомогла і пояснила багато що. У такі моменти дуже чітко починаєш бачити свій бізнес, – розповідає жінка.

Коли дівчина захистила проект і перемогла, водночас дізналася, що чекає на дитину. Але це її не зупинило. Тож почався етап втілення ідеї в реальний бізнес.

– Я вважаю, що краще делегувати те, що не вмієш робити або робиш неякісно, досвідченим людям. Тому на моє прохання фахівець відкрила мені ФОП, навчила, як сплачувати податки. І паралельно з цим я обирала товар, який можна придбати на кошти гранту. Це було непросто, бо в мене було більше 50 найменувань: це і корзинка, і посуд, і доріжка, і два пледи, і подушки. Потрібно було обрати все, направити, і нам все оплатили, – розповідає Крістіна Студинська.

Через карантин старт бізнесу затягнувся. Але вже навесні справа зрушилася з місця.

– Я ще не могла дозволити собі витрачати гроші на рекламу. Але друзі розповідали друзям, влаштовували фотосесії з нашими комплектами, про нас дізналися фотографи, і так закрутилося. Зараз самі фотографи телефонують і беруть в оренду наші набори. Починали з 10 наборів. Кількість наборів за цей час не збільшували, але збільшили наповнення наборів. Закупили столики, капелюшки (дуже актуальні для фотосесій), свічки, фондюшниці. На наступний рік хочу купити гамаки і, можливо, намети, – каже жінка.

Працює поки що без офісу за принципом самовивозу або відправки на таксі. Клієнти під’їжджають, обирають набір у тій кольоровій гамі, яка їм подобається. І беруть комплект в оренду на 24 години. Це коштує 250 грн.

За перший теплий сезон із весни до осені було до 100 клієнтів – приблизно 20 клієнтів на місяць. Хоча і зимовий сезон Крістіна планує охопити: здавати в оренду, наприклад, набір для сніговика, санчата тощо.

– Дуже допомагають рідні, близькі та родичі. Чоловік допомагає, дуже підтримує. Аби в них теж не було емоційного вигорання, я їх хвалю. Можна сказати, що це все сімейний бізнес, бо беруть участь усі, – зізнається Крістіна.

Крістіна розповідає, що дуже популярні набори серед фотографів та тих, хто влаштовує фотосесії. Цікаво, що багато клієнтів – це чоловіки, які хочуть влаштувати романтичний вечір на природі.

– Я їм допомагаю з вибором їжі, напоїв, пропоную локації, де можна влаштувати такий романтичний вечір. Великі сподівання покладали на сімейний відпочинок, бо також у нас можна в оренду взяти повітряні змії, бадмінтон, мангали. Але все ж клієнтів, які розраховують на сімейний відпочинок, найменше, – ділиться спостереженнями Крістіна.

За меншу ціну можна взяти в оренду лише ті елементи набору, які потрібні клієнту, наприклад, лише мангал, або лише плед.

– Поки що найбільша проблема з дисципліною. Беручи в оренду на 24 години, люди не повертають потім набір вчасно. Буває, що по 3-4 дні набори в однієї людини, а в цей момент уже замовляють цей самий набір. Ми в такому випадку перепрошуємо, пропонуємо знижку і пропонуємо інший. Такий людський фактор існує. Поки що не знаю, як боротися з такою недисциплінованістю, – каже жінка.

Не перешкода вести бізнес ані дитина, ані брак знань. Сьогодні в інтернеті є великий вибір різних способів навчання, зі схемами, прикладами. І безкоштовно.

– Мрії іноді збуваються всі й одразу. Я зрозуміла, що круто займатися справою, яка тебе запалює. Це зовсім не ті відчуття, які я мала на своїй попередній роботі. У мене виникають постійно нові ідеї. Я, звичайно, дуже хочу, щоб у нас був офіс і були наймані працівники. Також хочу, аби в нас були філіали по Україні, щоб у різних регіонах були наші представництва. Україна – дуже красива країна, і є чимало куточків, де можна влаштувати красиві фотосесії чи відпочинок. Багато мальовничих місць і на Миколаївщині, і Умань на Черкащині, і на Київщині є чимало таких парків, де можна було б відкрити власний філіал. Але все це ще не так скоро, не наступного року, – каже Крістіна.

Інвестиції – $2 тис.

Податки на місяць – 1,5 тис.-2 тис. грн

Фактам вдалося поспілкуватися з наставником Крістіни в її бізнесі. Віталій Білобород каже, що і для Крістіни, і для будь-якого підприємця-початківця є ключові питання:

Хто аудиторія Ваших послуг? Хто Ваші клієнти?

Яку проблему Ви вирішуєте цим продуктом? Яку користь принесете?

Як саме Ви донесете інформацію до потенційних клієнтів?

– Це три перших кроки, які потрібно зробити, аби достукатися до своїх клієнтів, а потім вже отримувати відгуки, покращуватися, вдосконалювати свою бізнес-модель. Я би порадив використовувати всі доступні інструменти: книжки, тренінги, спілкування з людьми, які мають досвід. На сьогодні проблем з інформацією точно немає, – говорить бізнес-ментор Віталій Білобород.

Віталій додає, що сьогодні є багато людей які відкрито діляться своїми знаннями і прикладами. Є правило п’яти рукостискань, так ось на сьогодні все так прискорилося, що достатньо одного-двох рукостискань, аби набути корисного досвіду від будь-якої людини у світі або через соцмережі, або через офлайн-спілкування.

– Багато безкоштовної інформації, яку ти можеш брати і впроваджувати. Такої кількості консалтингової інформації не було ще 10 років тому, навіть п’ять. Тобто є все для того, аби будь-хто міг спробувати себе підприємцем, – говорить бізнес-ментор Віталій Білобород.

Бізнес-ментор радить перевірити, чи має шанс на життя ідея, на своїх друзях: зібрати фокус-групу з друзів, знайомих, чи провести інтернет-опитування. Якщо отримаєте відчуття, що це буде цікаво людям, то варто ризикувати. Постійно збирати відгуки і покращувати свій продукт.