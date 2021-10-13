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Як зробити бізнес на пікніках: історія від ідеї до втілення

Як зробити бізнес на пікніках: історія від ідеї до втілення
Оксана Михайлова Журналіст

Історія Крістіни Студинської дуже показова для тих, хто хоче кардинально змінити життя, але не наважується.

Молода жінка 12 років пропрацювала юристом, мала великий досвід і хорошу посаду, але справа не приносила їй задоволення. Дівчина мріяла про свій бізнес і всюди шукала ідеї.

Зрештою, під час декрету започаткувала послугу Пікнік на прокат і сьогодні вважає себе дуже щасливою. Крістіна здає в оренду набір із головних речей для красивого пікніка – плед, подушки, корзинка, посуд. Її клієнти – фотографи, романтичні пари та сім’ї.

Крістіна, працюючи в юридичній сфері, відчула емоційне вигорання. Мріяла про свій бізнес, читала багато літератури про відкриття власної справи і занотовувала цікаві ідеї. Але зрештою ідея її бізнесу виникла з власного досвіду.

– Я дуже люблю подорожувати, і коли якось приїхала до Праги, потрапила на оглядовий майданчик. Мені на той момент захотілося мати якусь ковдру чи плед, щоб можна було присісти і помилуватися краєвидом. І тоді я вперше озвучила чоловіку таку ідею, що класно було б, аби ось тут поряд можна було взяти напрокат набір в оренду, я би взяла, щоб милуватися містом з комфортом, – згадує Крістіна.

Хто шукає можливості, знаходить її. І коли в Україні стартував проект від Міжнародної організації праці, який фінансував данський уряд, Крістіна взяла участь зі своєю ідеєю, пройшла спеціальне навчання і виграла грант на суму $1 тис.

Міжнародна організація праці

– Навчання мені дуже допомогло. Допоміг мій ментор. Раніше я не знала, як писати бізнес-проект, думала, що це паперова робота, яка нікому не потрібна. Але ми там прорахували все: ризики, витрати, доходи. Я навіть просила допомоги вчительки з математики, щоб вона допомогла і пояснила багато що.  У такі моменти дуже чітко починаєш бачити свій бізнес, – розповідає жінка.

Коли дівчина захистила проект і перемогла, водночас дізналася, що чекає на дитину. Але це її не зупинило. Тож почався етап втілення ідеї в реальний бізнес.

– Я вважаю, що краще делегувати те, що не вмієш робити або робиш неякісно, досвідченим людям. Тому на моє прохання фахівець відкрила мені ФОП, навчила, як сплачувати податки. І паралельно з цим я обирала товар, який можна придбати на кошти гранту. Це було непросто, бо в мене було більше 50 найменувань: це і корзинка, і посуд, і доріжка, і два пледи, і подушки. Потрібно було обрати все, направити, і нам все оплатили, –  розповідає Крістіна Студинська.

Через карантин старт бізнесу затягнувся. Але вже навесні справа зрушилася з місця.

– Я ще не могла дозволити собі витрачати гроші на рекламу. Але друзі розповідали друзям, влаштовували фотосесії з нашими комплектами, про нас дізналися фотографи, і так закрутилося. Зараз самі фотографи телефонують і беруть в оренду наші набори. Починали з 10 наборів. Кількість наборів за цей час не збільшували, але збільшили наповнення наборів. Закупили столики, капелюшки (дуже актуальні для фотосесій), свічки, фондюшниці. На наступний рік хочу купити гамаки і, можливо, намети, – каже жінка.

Працює поки що без офісу за принципом самовивозу або відправки на таксі. Клієнти під’їжджають, обирають набір у тій кольоровій гамі, яка їм подобається. І беруть комплект в оренду на 24 години. Це коштує 250 грн.

Пікнік

За перший теплий сезон із весни до осені було до 100 клієнтів – приблизно 20 клієнтів на місяць. Хоча і зимовий сезон Крістіна планує охопити: здавати в оренду, наприклад, набір для сніговика, санчата тощо.

– Дуже допомагають рідні, близькі та родичі. Чоловік допомагає, дуже підтримує. Аби в них теж не було емоційного вигорання, я їх хвалю. Можна сказати, що це все сімейний бізнес, бо беруть участь усі, – зізнається Крістіна.

Крістіна розповідає, що дуже популярні набори серед фотографів та тих, хто влаштовує фотосесії. Цікаво, що багато клієнтів – це чоловіки, які хочуть влаштувати романтичний вечір на природі.

– Я їм допомагаю з вибором їжі, напоїв, пропоную локації, де можна влаштувати такий романтичний вечір. Великі сподівання покладали на сімейний відпочинок, бо також у нас можна в оренду взяти повітряні змії, бадмінтон, мангали. Але все ж клієнтів, які розраховують на сімейний відпочинок, найменше, – ділиться спостереженнями Крістіна.

За меншу ціну можна взяти в оренду лише ті елементи набору, які потрібні клієнту, наприклад, лише мангал, або лише плед.

– Поки що найбільша проблема з дисципліною. Беручи в оренду на 24 години, люди не повертають потім набір вчасно. Буває, що по 3-4 дні набори в однієї людини, а в цей момент уже замовляють цей самий набір. Ми в такому випадку перепрошуємо, пропонуємо знижку і пропонуємо інший. Такий людський фактор існує. Поки що не знаю, як боротися з такою недисциплінованістю, – каже жінка.

Не перешкода вести бізнес ані дитина, ані брак знань. Сьогодні в інтернеті є великий вибір різних способів навчання, зі схемами, прикладами. І безкоштовно.

– Мрії іноді збуваються всі й одразу. Я зрозуміла, що круто займатися справою, яка тебе запалює. Це зовсім не ті відчуття, які я мала на своїй попередній роботі.  У мене виникають постійно нові ідеї. Я, звичайно, дуже хочу, щоб у нас був офіс і були наймані працівники. Також хочу, аби в нас були філіали по Україні, щоб у різних регіонах були наші представництва.

Україна – дуже красива країна, і є чимало куточків, де можна влаштувати красиві фотосесії чи відпочинок. Багато мальовничих місць і на Миколаївщині, і Умань на Черкащині, і на Київщині є чимало таких парків, де можна було б відкрити власний філіал. Але все це ще не так скоро, не наступного року, – каже Крістіна.

Інвестиції – $2 тис.

Податки на місяць – 1,5 тис.-2 тис. грн

Як відкрити бізнес з прокату речей для пікніків

Фактам вдалося поспілкуватися з наставником Крістіни в її бізнесі. Віталій Білобород каже, що і для Крістіни, і для будь-якого підприємця-початківця є ключові питання:

  • Хто аудиторія Ваших послуг? Хто Ваші клієнти?
  • Яку проблему Ви вирішуєте цим продуктом? Яку користь принесете?
  • Як саме Ви донесете інформацію до потенційних клієнтів?

– Це три перших кроки, які потрібно зробити, аби достукатися до своїх клієнтів, а потім вже отримувати відгуки, покращуватися, вдосконалювати свою бізнес-модель. Я би порадив використовувати всі доступні інструменти: книжки, тренінги, спілкування з людьми, які мають досвід. На сьогодні проблем з інформацією точно немає, – говорить бізнес-ментор Віталій Білобород.

Віталій додає, що сьогодні є багато людей які відкрито діляться своїми знаннями і прикладами. Є правило п’яти рукостискань, так ось на сьогодні все так прискорилося, що достатньо одного-двох рукостискань, аби набути корисного досвіду від будь-якої людини у світі або через соцмережі, або через офлайн-спілкування.

– Багато безкоштовної інформації, яку ти можеш брати і впроваджувати. Такої кількості консалтингової інформації не було ще 10 років тому, навіть п’ять. Тобто є все для того, аби будь-хто міг спробувати себе підприємцем, – говорить бізнес-ментор Віталій Білобород.

Бізнес-ментор радить перевірити, чи має шанс на життя ідея, на своїх друзях: зібрати фокус-групу з друзів, знайомих, чи провести інтернет-опитування. Якщо отримаєте відчуття, що це буде цікаво людям, то варто ризикувати. Постійно збирати відгуки і покращувати свій продукт.

– І себе, і бізнес потрібно розвивати щодня. Стежити за ринком, за реакціями клієнтів. Також важливо ставити цілі, розуміти свій план хоча б на два-три роки і вирішити, чим вимірюється розвиток: кількістю клієнтів, кількістю позитивних відгуків, кількістю зароблених грошей, кількістю філіалів. Дуже важливо від самого початку мати стратегію руху, – наголошує експерт.

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