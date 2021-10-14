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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

В Киеве начался Марш нации ко Дню защитников и защитниц

Марш нації

Участники Марша нации колонной выдвинулись из парка имени Тараса Шевченко по улице Владимирской.

В первых рядах — ветераны войны на Донбассе с портретами погибших собратьев.

Сейчас вся улица Владимирская заполнена участниками марша. Впереди колонны — несколько полицейских автомобилей.

Колонна пройдет по бульвару Шевченко и Крещатику до Майдана Независимости и Аллеи Героев Небесной Сотни.

По данным организаторов, в мероприятии примут участие до 10 тыс. человек.

Марш нації
В Киеве начался Марш нации ко Дню защитников и защитниц (ФОТО, ВИДЕО)
Марш нації
В Киеве начался Марш нации ко Дню защитников и защитниц (ФОТО, ВИДЕО)
В Киеве начался Марш нации ко Дню защитников и защитниц / 2 фотографии

В центре Киева с 13.30 до 18.30 перекрыта часть улиц в связи с проведением Марша нации.

Полиция просит водителей выбирать другие маршруты, потому что улица Владимирская, бульвар Шевченко, улица Крещатик до Михайловской площади, а также улицы Героев Небесной Сотни и Банковая временно перекрыты.

Фото: Нацкорпус

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