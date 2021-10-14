Центр Киева временно перекроют из-за шествия ко Дню защитников и защитниц

В центре Киева 14 октября в связи с проведением шествия, посвященного Дню защитников и защитниц Украины, с 13.30 до 18.30 будет перекрыта часть улиц.

В течение трех часов для транспорта будут перекрыты улица Владимирская, бульвар Шевченко, улица Крещатик до Михайловской площади, а также улицы Героев Небесной Сотни и Банковая.

На этих улицах будут работать дополнительные патрули. Взрывотехники будут проверят локации, где состоится шествие.

Патрульная полиция просит водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.

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