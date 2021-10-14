Центр Киева временно перекроют из-за шествия ко Дню защитников и защитниц
В центре Киева 14 октября в связи с проведением шествия, посвященного Дню защитников и защитниц Украины, с 13.30 до 18.30 будет перекрыта часть улиц.
В течение трех часов для транспорта будут перекрыты улица Владимирская, бульвар Шевченко, улица Крещатик до Михайловской площади, а также улицы Героев Небесной Сотни и Банковая.
На этих улицах будут работать дополнительные патрули. Взрывотехники будут проверят локации, где состоится шествие.
Патрульная полиция просит водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.
2021-10-14
Теги: акція, День защитника Украины, Киев, Новини Києва