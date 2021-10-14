Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Центр Киева временно перекроют из-за шествия ко Дню защитников и защитниц

В центре Киева 14 октября в связи с проведением шествия, посвященного Дню защитников и защитниц Украины, с 13.30 до 18.30 будет перекрыта часть улиц.

В течение трех часов для транспорта будут перекрыты улица Владимирская, бульвар Шевченко, улица Крещатик до Михайловской площади, а также улицы Героев Небесной Сотни и Банковая.

На этих улицах будут работать дополнительные патрули. Взрывотехники будут проверят локации, где состоится шествие.

Патрульная полиция просит водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.

Читайте
Парад, оркестр и выставки: как в Украине отмечают День защитников и защитниц

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Парад, оркестр и выставки: как в Украине отмечают День защитников и защитниц
Парад, оркестр и выставки: как в Украине отмечают День защитников и защитниц
Вы ежедневно совершаете подвиг: Зеленский поздравил защитников и защитниц Украины
Вы ежедневно совершаете подвиг: Зеленский поздравил защитников и защитниц Украины
Накануне долгих выходных Киев сковали мощные пробки
Накануне долгих выходных Киев сковали мощные пробки
Украинские защитники получат премии: кто и сколько
Украинские защитники получат премии: кто и сколько
В КГГА рассказали, когда начнутся осенние каникулы для школьников
В КГГА рассказали, когда начнутся осенние каникулы для школьников
Ко Дню защитников и защитниц более 30 тыс. киевлян получат помощь: кто и сколько
Ко Дню защитников и защитниц более 30 тыс. киевлян получат помощь: кто и сколько
В Украине тщательнее будут проверять качество топлива на АЗС
В Украине тщательнее будут проверять качество топлива на АЗС
В 850 зданиях Киева начался отопительный сезон – КГГА
В 850 зданиях Киева начался отопительный сезон – КГГА
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка