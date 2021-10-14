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Валентина Летяк |

У Києві розпочався Марш нації до Дня захисників і захисниць

Марш нації

Учасники Маршу нації колоною вирушили з парку імені Тараса Шевченка вулицею Володимирською.

У перших рядах – ветерани війни на Донбасі з портретами загиблих побратимів.

Нині вся вулиця Володимирська заповнена учасниками маршу. Попереду колони – кілька поліцейських автомобілів.

Колона пройде бульваром Шевченка та Хрещатиком до Майдану Незалежності та Алеї Героїв Небесної Сотні.

За даними організаторів, у заході візьмуть участь до 10 тис. людей.

Марш нації
У Києві розпочався Марш нації до Дня захисників і захисниць (ФОТО, ВІДЕО)
Марш нації
У Києві розпочався Марш нації до Дня захисників і захисниць (ФОТО, ВІДЕО)
У Києві розпочався Марш нації до Дня захисників і захисниць / 2 фотографии

У центрі Києва з 13.30 до 18.30 перекрито частину вулиць через проведення Маршу нації.

Поліція просить водіїв обирати інші маршрути, оскільки вулиця Володимирська, бульвар Шевченка, вулиця Хрещатик до Михайлівської площі, а також вулиці Героїв Небесної Сотні та Банкова тимчасово перекриті.

Фото: Нацкорпус

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