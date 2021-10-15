День защитника и защитниц Украины — в МВД рассказали, были ли нарушения во время празднования

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что на всей территории Украине 14 октября одновременно прошло около 400 торжественных мероприятий ко Дню защитников и защитниц Украины.

По его словам, никаких правонарушений не было допущено ни в какой области.

— Полицейские, военнослужащие и спасатели сегодня работали в усиленном режиме. По всей Украине происходило одновременно около 400 мероприятий, — отметил он.

В то же время Монастырский сказал, что полиция диалога, кинологи, военнослужащие Нацгвардии и ГСЧС максимально скоординировали действия, поэтому никаких правонарушений допущено не было.

— Приятно, что сегодняшний праздник завершается именно этой информацией. Выражаю благодарность всем правоохранителям за качественную работу. Вы проявили настоящий профессионализм и преданность службе, — добавил министр.

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14 октября украинцы отмечали День защитников и защитниц Украины, Покрову Пресвятой Богородицы, День Украинского казачества и день создания Украинской повстанческой армии.

Во многих городах прошли такие торжественные мероприятия, как Марш нации, военные парады, возложение цветов к Стене памяти в Киеве и другие.

Кроме того, президент Владимир Зеленский по случаю праздника поручил выплатить в полном объеме денежное обеспечение и премию военным ВСУ.

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Источник: Денис Монастырский

Фото: Денис Монастырский