День захисника і захисниць України – у МВС розповіли, чи були порушення під час святкування

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що на всій території України 14 жовтня одночасно відбулося близько 400 урочистих заходів до Дня захисників і захисниць України.
За його словами, жодних правопорушень не було допущено ні у якій області.
– Поліцейські, військовослужбовці та рятувальники сьогодні працювали в посиленому режимі. По всій Україні відбувалося одночасно близько 400 заходів, – зазначив він.
Водночас Монастирський зауважив, що поліція діалогу, кінологи, військовослужбовці Нацгвардії і ДСНС максимально скоординували дії, тому ніяких правопорушень допущено не було.
– Приємно, що сьогоднішнє свято завершується саме цією інформацією. Висловлюю подяку всім правоохоронцям за якісну роботу. Ви проявили справжній професіоналізм і відданість службі, – додав міністр.
14 жовтня українці відзначали День захисників та захисниць України, Покрову Пресвятої Богородиці, День Українського козацтва та день створення Української повстанської армії.
У багатьох містах пройшли такі урочисті заходи, як Марш нації, військові паради, покладання квітів до Стіни пам’яті у Києві тощо.
Окрім того, президент Володимир Зеленський із нагоди свята доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення та премію військовим ЗСУ.
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Джерело: Денис Монастирський
Фото: Денис Монастирський