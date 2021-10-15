День захисника і захисниць України – у МВС розповіли, чи були порушення під час святкування

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що на всій території України 14 жовтня одночасно відбулося близько 400 урочистих заходів до Дня захисників і захисниць України.

За його словами, жодних правопорушень не було допущено ні у якій області.

– Поліцейські, військовослужбовці та рятувальники сьогодні працювали в посиленому режимі. По всій Україні відбувалося одночасно близько 400 заходів, – зазначив він.

Водночас Монастирський зауважив, що поліція діалогу, кінологи, військовослужбовці Нацгвардії і ДСНС максимально скоординували дії, тому ніяких правопорушень допущено не було.

– Приємно, що сьогоднішнє свято завершується саме цією інформацією. Висловлюю подяку всім правоохоронцям за якісну роботу. Ви проявили справжній професіоналізм і відданість службі, – додав міністр.

У МВС розповіли, як пройшов День захисника і захисниць України та які порушення були / 5 фотографий

14 жовтня українці відзначали День захисників та захисниць України, Покрову Пресвятої Богородиці, День Українського козацтва та день створення Української повстанської армії.

У багатьох містах пройшли такі урочисті заходи, як Марш нації, військові паради, покладання квітів до Стіни пам’яті у Києві тощо.

Окрім того, президент Володимир Зеленський із нагоди свята доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення та премію військовим ЗСУ.

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Джерело: Денис Монастирський

Фото: Денис Монастирський