Ко Дню защитников и защитниц Украины в городе Северодонецк Луганской области впервые провели военный парад.

Торжественным шествием в сопровождении военной техники и под аплодисменты местных жителей по городу прошли бойцы всех воинских частей, которые защищают Луганщину.

Также 14 октября в Северодонецке состоится выставка военной техники, молебны за защитников и защитниц Украины и молитвенное почтение памяти погибших украинских военных, которые защищали территориальную целостность нашего государства.

Кроме того, в учреждениях культуры планируется проведение встреч с участниками и ветеранами Антитеррористической операции и Операции объединенных сил, тематических кинопоказов, фотовыставок.

Город Северодонецк два месяца был оккупирован пророссийскими сепаратистами. Они заняли его в мае 2014 года и под дулами автоматов провели “референдум” за создание так называемой ЛНР.

Северодонецк был освобожден от террористов 22 июля 2014 года. Устроив массированный обстрел из тяжелой бронетехники, гранатометов и стрелкового оружия, добровольцам, подразделениям Нацгвардии и ВСУ удалось выбить вооруженные формирования “ЛНР” из города всего за несколько часов.

После того, как в 2014 году сам Луганск оккупировали российские войска, Северодонецк стал областным центром Луганщины.

Фото: Луганская областная государственная администрация