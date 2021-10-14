До Дня захисників і захисниць України у місті Сєвєродонецьк Луганської області вперше провели військовий парад.

Урочистою ходою у супроводі воєнної техніки та під оплески місцевих жителів містом пройшли бійці усіх військових частин, що боронять Луганщину.

Також 14 жовтня у Сєвєродонецьку відбудеться виставка військової техніки, молебні за захисників і захисниць України та молитовне вшанування пам’яті загиблих українських військових, які захищали територіальну цілісність нашої держави.

Крім того, в закладах культури планується проведення зустрічей з учасниками та ветеранами Антитерористичної операції і Операції об’єднаних сил, тематичних кінопоказів, фотовиставок.

Місто Сєвєродонецьк два місяці було окуповане проросійськими сепаратистами. Вони зайняли його у травні 2014 року і під дулами автоматів провели “референдум” за створення так званої ЛНР.

Сєвєродонецьк було звільнено від терористів 22 липня 2014 року. Влаштувавши масований обстріл із важкої бронетехніки, гранатометів та стрілецької зброї, добровольцям, підрозділам Нацгвардії та ЗСУ вдалося вибити збройні формування “ЛНР” з міста лише за декілька годин.

Після того, як у 2014 році сам Луганськ окупували російські війська, Сєвєродонецьк став обласним центром Луганщини.

Фото: Луганська обласна державна адміністрація