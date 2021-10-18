Министерство здравоохранения Украины планирует принять предложение офиса ВОЗ об использовании обычных камер видеофиксации для наблюдения за фактами нарушений противоэпидемических требований.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил во время пресс-конференции 18 октября.

– Специальное программное обеспечение не будет позволять идентифицировать личность, однако будет давать возможность в течение нескольких часов сформировать финальные цифры, сколько было нарушений маскового режима, дистанции, уровня использования антисептиков и тому подобное, – сказал Игорь Кузин.

Главный санврач отмечает: никаких штрафных санкций к нарушителям применять не будут, поскольку программным обеспечением ни одно лицо не будет идентифицировано.

– Министерство здравоохранения благодаря этому пилотному проекту будет получать информацию об общем проценте уровня соблюдения противоэпидемических требований. Если результат нас будет устраивать, то проект распространится и на другие области страны, – отметил замминистра.

Пока проект, инициированный ВОЗ, находится на этапе финальной биоэтической экспертизы.

Только после ее положительного заключения проект начнут воплощать в жизнь.

С 21 октября в Украине начнут действовать новые правила пассажирских перевозок. Таким образом межобластные перевозки пассажиров будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров сертификата вакцинации или отрицательного результата теста на коронавирус.

Ограничения не будут касаться электричек и городского транспорта.

Проверять документы будут с помощью специального программного обеспечения, которое установили на планшеты полицейских.

Сертификат вакцинации будут сканировать по QR-коду.