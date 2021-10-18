Міністерство охорони здоров’я України планує пристати на пропозицію офісу ВООЗ про використання звичайних камер відеофіксації для спостереження за фактами порушень протиепідемічних вимог.

Про це заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив під час прес-конференції 18 жовтня.

– Спеціальне програмне забезпечення не дозволятиме ідентифікувати особу, проте даватиме змогу протягом кількох годин сформувати фінальні цифри, скільки було порушень маскового режиму, дистанції, рівня використання антисептиків тощо, – сказав Ігор Кузін.

Головний санлікар наголошує: жодних штрафних санкцій до порушників не застосовуватимуть, оскільки програмним забезпеченням жодна особа не буде ідентифікована.

– Міністерство охорони здоров’я завдяки цьому пілотному проекту отримуватиме інформацію про загальний відсоток рівня дотримання протиепідемічних вимог. Якщо результат нас влаштовуватиме, то проект пошириться й на інші області країни, – зазначив заступник міністра.

Поки проект, ініційований ВООЗ, перебуває на етапі фінальної біоетичної експертизи.

Тільки після її позитивного висновку проект почнуть втілювати в життя.

Із 21 жовтня в Україні почнуть діяти нові правила пасажирських перевезень. Таким чином міжобласні перевезення пасажирів будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів сертифіката вакцинації або негативного результату тесту на коронавірус.

Обмеження не стосуватимуться електричок і міського транспорту.

Перевірятимуть документи за допомогою спеціального програмного забезпечення, яке встановили на планшети поліцейських.

Сертифікат вакцинації скануватимуть за QR-кодом.