Проезд в коммунальном транспорте Киева подорожает — КГГА

Власти Киева готовятся к повышению тарифов на проезд в коммунальном общественном транспорте ради сохранения стабильной работы предприятий-перевозчиков, заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, вынуждены это сделать из-за повышения тарифов на энергоносители.

— Сейчас мы ожидаем предложения от коммунальных предприятий относительно экономического обоснования тарифа. После этого будет сформирована обоснованная стоимость проезда, и мы подадим предложение на обсуждение общественности, — объяснил чиновник.

Поворозник напомнил, что еще летом подорожал проезд во Львове, Полтаве, Николаеве, Запорожье и других городах, а Киев как можно дольше оттягивал этот момент.

— Сегодня же, когда город принял меры, чтобы не повышать тариф на теплоноситель для населения, а компенсировать разницу за счет местного бюджета, увеличивать финансирование на и так дотационный общественный транспорт просто невозможно, — добавил он, отметив, что все льготы на проезд для киевлян сохраняются.

Еще в мае мэр Киева Виталий Кличко заверил, что проезд в общественном транспорте столицы не подорожает до 20-25 грн.

В то же время признал, что столица действительно имеет проблемы с финансированием этой отрасли, которая является дотационной.