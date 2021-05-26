Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что проезд в общественном транспорте столицы не подорожает до 20-25 грн.

Об этом мэр рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, но подчеркнул, что столица действительно имеет проблемы с финансированием этой отрасли.

По словам Кличко, цена на проезд в общественном транспорте Киева — самая низкая в Европе и добавил, что мэры других украинских городов уже подняли цены.

— У нас транспортная отрасль дотационная, почти 3 млрд гривен мы дотируем, — сказал политик.

Также Кличко отметил, что город не будет поднимать цену тарифов без экономического обоснования.

— Одно могу сказать, что эта тема — повышение тарифа назрела, но могу гарантировать, что до 25 или 20 грн, до таких цифр поднимать ни в коем случае мы не планируем, — заверил городской голова.

В тоже время Кличко не сказал насколько может подняться цена, хотя и не исключил ее повышения в ближайшее время.

Повышение стоимости проезда во Львове

С завтрашнего дня, 27 мая стоимость проезда в общественном транспорте Львова составит 10 грн.

Соответствующее решение принял горисполком Львова на заседании 21 мая, чтобы узнать все детали о повышении тарифов читайте материал Фактов ICTV.