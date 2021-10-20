Проїзд у комунальному транспорті Києва здорожчає – КМДА

Влада Києва готується до підвищення тарифів на проїзд у комунальному громадському транспорті заради збереження стабільної роботи підприємств-перевізників, заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, вимушені це зробити через підвищення тарифів на енергоносії.

– Наразі ми очікуємо пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування тарифу. Після цього буде сформована обґрунтована вартість проїзду, і ми подамо пропозицію на обговорення громадськості, – пояснив чиновник.

Поворозник нагадав, що ще влітку подорожчав проїзд у Львові, Полтаві, Миколаєві, Запоріжжі та інших містах, а Київ якомога довше відтерміновував цей момент.

– Сьогодні ж, коли місто вжило заходів, щоб не підвищувати тариф на теплоносій для населення, а компенсувати різницю за рахунок місцевого бюджету, збільшувати фінансування на і так дотаційний громадський транспорт просто неможливо, – додав він, наголосивши, що всі пільги на проїзд для киян зберігаються.

Ще у травні мер Києва Віталій Кличко запевнив, що проїзд у громадському транспорті столиці не подорожчає до 20-25 грн.

Водночас визнав, що столиця і справді має проблеми із фінансуванням цієї галузі, яка є дотаційною.