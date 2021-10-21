Извержение вулкана на острове Ла-Пальма: токсический газ достиг Украины

На острове Ла-Пальма, расположенном на территории Испании, уже более месяца продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Токсичный газ уже достиг Украины.

По данным Укргидрометцентра, с помощью спутникового мониторинга ученые зафиксировали в Европе перемещение воздушных масс с повышенным уровнем концентрации диоксида серы SO2 (он выделяется во время вулканических извержений).

Сейчас они достигли территории Украины. Ученые отметили, что местные жители могут не волноваться, поскольку превышение концентраций обнаружили не в приземном слое атмосферы, а на высоте 10-15 км.

Как газ может повлиять на украинцев

Токсичный газ не влияет значительным образом на воздух, которым дышат украинцы. В Укргидрометцентре предупредили, что в случае наблюдения осадков может образоваться слабокислый дождь, однако он не составит существенной опасности для окружающей среды.

Ученые отметили, что синоптическая ситуация в Украине сейчас довольно динамичная — воздушные массы быстро будут перемещаться на территории государства в ближайшие дни.

По прогнозу Укргидрометцентра, в течение следующего дня токсичный газ может полностью покинуть территорию Украины и направиться в восточном направлении.

По последним данным, из-за извержения вулкана на испанском острове Ла-Пальма уже разрушено более 2 тыс. домов. Представители правительства отметили, что нет никаких признаков того, что в ближайшее время вулкан может утихнуть.