Виверження вулкана на острові Ла-Пальма: токсичний газ досяг України

На острові Ла-Пальма, розташованому на території Іспанії, вже понад місяць триває виверження вулкана Кумбре-В’єха. Токсичний газ вже досяг України.

За даними Укргідрометцентру, за допомогою супутникового моніторингу науковці зафіксували в Європі переміщення повітряних мас із підвищеним рівнем концентрації діоксиду сірки SO2 (він виділяється під час вулканічних вивержень).

Наразі вони досягли території України. Науковці зазначили, що місцеві жителі можуть не хвилюватися, оскільки перевищення концентрацій виявили не в приземному шарі атмосфери, а на висоті 10-15 км.

Як газ може вплинути на українців

Токсичний газ не впливає значним чином на повітря, яким дихають українці. В Укргідрометцентрі попередили, що у разі спостерігання опадів може утворитися слабокислий дощ, однак він не становитиме суттєвої небезпеки для навколишнього середовища.

Науковці зазначили, що синоптична ситуація в Україні наразі доволі динамічна – повітряні маси швидко переміщуватимуться територією держави найближчими днями.

За прогнозом Укргідрометцентру, протягом наступного дня токсичний газ може повністю залишити територію України та попрямувати у східному напрямку.

За останніми даними, через виверження вулкана на іспанському острові Ла-Пальма вже зруйновано понад 2 тис. будинків. Представники уряду зазначили, що немає жодних ознак того, що найближчим часом вулкан може вщухнути.