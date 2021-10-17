На испанском острове Ла-Пальма уже почти месяц извергается вулкан Кумбре-Вьеха. Местные СМИ сообщают, что потоки лавы опустошили более 740 гектаров.

По данным Национального географического института Испании, только за 17 октября на острове произошло более 40 сейсмических движений. Самое сильное из них достигло магнитуды 4,3.

Президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес заявил, что нет никаких признаков того, что в ближайшее время вулкан может утихнуть. По его словам, это одно из самых сильных желаний властей и местных жителей сейчас.

По данным СМИ, около 7 тыс. людей эвакуировали из домов, расположенных на острове. Всего Ла-Пальма насчитывает около 83 тыс. жителей.

Авиакомпания Binter отменяла все рейсы на остров до 13.00 по местному времени (до 15.00 по Киеву) из-за чрезмерного количества пепла от вулкана.

19 сентября произошло извержение вулкана на испанском острове Ла-Пальма. Последний раз это происходило в 1971 году, а перед этим — в 1949 году. Это третье извержение на историю острова.

Источник: Olxpraca