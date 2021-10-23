Минздрав открыл охоту на фальсификаторов Covid-документов

Министерство здравоохранения Украины начало бороться против подделки справок о негативных тестах на Covid-19 и документах о вакцинации.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из ток-шоу.

Ляшко добавил, что в МОЗ не намерены замалчивать проблему, а уже в ближайшее время скрыть фальшивки будет невозможно.

— Даже сейчас купить такую справку не так просто, как это кажется. Проводятся спецрейды, выявляются все поддельные ПЦР-тесты и Covid-сертификаты. Открыто уже около 900 уголовных дел. Чтобы не было мошенничества, и никто из врачей ничего такого не подумал. За этим ведется серьезное наблюдение. Поверьте, довольно много агентов приходит, и никто не будет о них знать, – рассказал глава Минздрава.

По его словам, если бы подобные явления замалчивались, они бы приобрели массовый характер, но на сегодняшний день в МОЗ уверены, что выдаваемые сертификаты не подделываются.

Ляшко добавил, что поддельный документ для экс-нардепа Надежды Савченко был изготовлен еще в тот момент, пока некоторые медики думали, что проверять Covid-паспорта никто не будет.