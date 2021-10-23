МОЗ відкрило полювання на фальсифікаторів Covid-документів

Міністерство охорони здоров’я України почало боротися проти підробки довідок щодо негативних тестів на Covid-19 та документів про вакцинацію.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі одного з ток-шоу.

Ляшко додав, що в МОЗ не мають наміру замовчувати проблему, а вже найближчим часом приховати фальшивки буде неможливо.

– Навіть зараз купити таку довідку не так просто, як це здається. Проводяться спецрейду, виявляються всі підроблені ПЛР-тести і Covid-сертифікати. Відкрито вже близько 900 кримінальних справ. Щоб не було шахрайства, і ніхто з лікарів нічого такого не подумав. За цим ведеться серйозна спостереження. Повірте, досить багато агентів приходить, і ніхто не буде про них знати, – розповів глава МОЗ.

За його словами, якби подібні явища замовчувалися, вони б придбали масовий характер, але на сьогоднішній день в МОЗ впевнені, що видаються сертифікати не підробляються.

Ляшко додав, що підроблений документ для екс-нардепа Надії Савченко був виготовлений ще в той момент, поки деякі медики думали, що перевіряти Covid-паспорта ніхто не буде.