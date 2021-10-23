Сложившуюся ситуацию не изменить: врач о пандемии коронавируса в Украине

Украинская власть должна незамедлительно изменить государственную политику относительно пандемии коронавируса.

Такое мнение выразила заслуженный врач Украины Ольга Голубовская в эфире одного из ток-шоу.

По ее словам, повлиять на сложившуюся ситуацию уже не удастся, однако стратегия лечения коронавируса еще может быть исправлена.

— Дельта штамм пришел внезапно, за все лето – работы ноль. Государственную политику нужно менять. Вакцинация так, как она сегодня проводится на вокзалах, может только навредить, – подчеркнула медик.

Голубовская выразила убеждение, вскоре во многих регионах Украины перестанет хватать кислорода для пациентов, а больным Covid-19 все чаще будут отказывать в госпитализации в связи с отсутствием койко-мест.

Заслуженный медик отметила, что сложившаяся ситуация была абсолютно прогнозируемой, однако правительство упустило момент, когда можно было ее предотвратить.

— Когда летом фиксировался спад заболеваемости, была тишина – никто ни о чем не думал, ничего не делал. О том, что штамм Дельта циркулирует во всем мире, что нужны койки, кислород. В инфекционных стационарах даже зарплаты не платили, а главврачи едва сумели удержать персонал. Никакой готовности, полный ноль, – добавила Голубовская.

Она заверила, что не сторонник запугивания населения, либо перекладывания на него недоработок государственных институций.