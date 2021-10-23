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Дмитро Кудрявцев |

Ситуацію, що склалася – не змінити: лікар про пандемію коронавірусу в Україні

Коронавірус у світі

Українська влада повинна негайно змінити державну політику щодо пандемії коронавірусу.

Таку думку висловила заслужений лікар України Ольга Голубовська в ефірі одного із ток-шоу.

За її словами, вплинути на ситуацію, що склалася, вже неможливо, однак стратегію лікування коронавірусу ще можна виправити.

– Дельта штам прийшов раптово, за все літо – роботи нуль. Державну політику необхідно змінювати. Вакцинація так, як вона сьогодні проводиться на вокзалах, може лише зашкодити, – наголосила медик.

Голубовська висловила переконання, незабаром у багатьох регіонах України забракне кисню для пацієнтів, а хворим на Covid-19 все частіше відмовлятимуть у госпіталізації в зв’язку із відсутністю койко-місць.

Заслужений медик зазначила, що ситуація, що склалася була абсолютно прогнозованою, проте уряд втратило момент, коли можна було її запобігти.

– Коли влітку фіксувався спад захворюваності, була тиша – ніхто ні про що не думав, нічого не робив. Про те, що штам Дельта циркулює в усьому світі, що потрібні ліжка, кисень. В інфекційних стаціонарах навіть зарплати не платили, а головні лікарі ледь зуміли утримати персонал. Ніякої готовності, повний нуль, – додала Голубовська.

Вона запевнила, що не є прихильником залякування населення, або перекладання на нього недоробок державних інституцій.

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Джерело: Україна 24

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