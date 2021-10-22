Стоимость тепла для киевлян не изменится — Киевтеплоэнерго

Коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго не планирует увеличивать тарифы на тепло для населения в отопительном сезоне 2021/2022 годов.

Об этом пресс-служба обслуживающей компании сообщила на своей странице в социальной сети Telegram.

В частности, стоимость гигакалории тепла обойдется потребителям в 1654,41 грн. Этот тариф утвержден распоряжением Киевской городской государственной администрации № 2176 от 19 октября 2021 года.

Соответствующий тариф будет действовать даже в том случае, если затраты Киевтеплоэнерго будут увеличены из-за роста цен на природное топливо.

Чтобы гарантировать стабильную работу коммунального предприятия Киевсовет принял решение увеличить его уставной капитал на 2 миллиарда гривен.

Это позволит украинской столице спокойно пройти отопительный сезон и обеспечить стабильную цену на отопление.

В КГГА добавили, что цены на отопление для жителей многоквартирных домов остаются неизменными уже три года подряд.