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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Тарифы на тепло в Киеве выросли почти вдвое (ДОКУМЕНТ)

тарифи опалення

В Киеве в отопительный сезон 2021-2022 в домах со счетчиками тепла цена на эту услугу составит 2 876 грн за 1 Гкал.

То есть тариф на тепло, согласно распоряжению КГГА №2145 от 13 октября 2021 года, повысился на 1 222 грн.

В прошлый отопительный сезон киевляне платили 1 654 грн за 1 Гкал тепла.

Отопительный сезон в Киеве официально стартует в субботу, 23 октября.

Именно в этот период синоптики прогнозируют похолодание, и будут основания для включения тепла в домах, то есть когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней ниже 8 градусов.

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Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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