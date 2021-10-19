В Киеве в отопительный сезон 2021-2022 в домах со счетчиками тепла цена на эту услугу составит 2 876 грн за 1 Гкал.

То есть тариф на тепло, согласно распоряжению КГГА №2145 от 13 октября 2021 года, повысился на 1 222 грн.

В прошлый отопительный сезон киевляне платили 1 654 грн за 1 Гкал тепла.

Отопительный сезон в Киеве официально стартует в субботу, 23 октября.

Именно в этот период синоптики прогнозируют похолодание, и будут основания для включения тепла в домах, то есть когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней ниже 8 градусов.