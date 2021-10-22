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Дмитро Кудрявцев |

Вартість тепла для киян не зміниться – Київтеплоенерго

отопление

Комунальне підприємство Київтеплоенерго не планує збільшувати тарифи на тепло для населення в опалювальному сезоні 2021/2022 років.

Про це прес-служба обслуговуючої компанії повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Telegram.

Зокрема, вартість гігакалорії тепла обійдеться споживачам в 1654,41 грн. Цей тариф затверджено розпорядженням Київської міської державної адміністрації № 2176 від 19 жовтня 2021 року.

Відповідний тариф діятиме навіть у тому випадку, якщо витрати Київтеплоенерго буде збільшено через зростання цін на природне паливо.

Щоб гарантувати стабільну роботу комунального підприємства Київрада ухвалила рішення збільшити його статутний капітал на 2 мільярди гривень.

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Це дозволить українській столиці спокійно пройти опалювальний сезон та забезпечити стабільну ціну на опалення.

У КМДА додали, що ціни на опалення для мешканців багатоквартирних будинків залишаються незмінними вже три роки поспіль.

Фото: Dreamstime

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