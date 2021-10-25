Власти сообщают, что отопительный сезон в Украине уже начался. Но люди этого не почувствовали. Разве что в квитанциях за оплату тарифов удивительным образом начали начислять долги за отопление, которого нет. В государственных структурах объясняют это сбоями.

Но украинцы опасаются, что в этом году будут платить за отопление вдвое больше, чем в прошлом. В Нафтогазе сообщили, что для автономных котлов летнюю цену газа зафиксировали еще в мае, и она не превысит 8 грн за 1 куб. м. Аналогичный ценник — для предприятий теплокоммунэнерго, которые обеспечивают централизованное отопление.

Это дало возможность правительству подписать меморандум с местными общинами о неповышении тарифов на тепло.

Поэтому даже те города, которые успели заблаговременно поднять тарифы, сейчас возвращаются к предыдущим цифрам. Но это решение в большей степени политическое. Чтобы избежать протестов вроде прошлогодних.

Кроме газа, тариф формируют необходимые для работы материалы, электричество, вода, а также зарплата, которую государство заставляет поднимать.

Тепло на самом деле уже дорожает. В частности, для бюджетных учреждений цена зафиксирована на уровне около 16,6 грн за кубометр. Это ниже, чем рыночная цена, но гораздо выше, чем было в прежних тарифах.

Однако в местных бюджетах такое повышение не было предусмотрено. Поэтому это будет иметь свои последствия — меньше новых дорог, ремонтов и несвоевременную оплату услуг подрядчиков.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что отопительный сезон точно будет убыточным для тепловиков. Поэтому прогноз для украинцев неутешительный. Тем более цена тарифов может повлиять и на стоимость продуктов, которые тоже могут вырасти вдвое.