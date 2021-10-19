Как экономить на отоплении — советы от экспертов

Отопительный сезон в Украине стартует уже в этом месяце. Украинцы готовятся к первым платежкам. Централизованное отопление дорожает чуть ли не ежегодно. Как экономить на отоплении и согреться зимой, смотрите в сюжете.

Как можно экономить на отоплении Фактам ICTV на примере показал Денис — руководитель ОСМД столичной высотки.

Мужчина показал через тепловизор, где дом может терять тепло во время зимы: окна, фасад, входные двери. Однако этот вопрос для жителей дома уже в прошлом. Фасад полностью утеплен, в подъезде установлены теплосберегающие окна, а на крыше — тепловой насос. Он забирает тепло из воздуха и нагревает воду во всей высотке.

— Мы поставили погодозависимую автоматику, которая позволяет в теплый период значительно экономить на платежках цену на отопление… Поставили тепловые насосы на систему отопления и на систему горячего водоснабжения, которые позволяют нашему дому быть полностью автономным, — рассказывает руководитель ОСМД.

Благодаря тепловым насосам жильцы дома независимы от централизованной системы при температуре до -20. Благодаря такой модернизации они платят за отопление почти в три раза меньше, чем все остальные жители города. Об этом заявила консьерж Елена, проживающая в соседнем доме.

— По поводу платежек зимнего периода в моем доме было гораздо дороже … В моем доме 35 грн за кв м, а здесь в два с половиной раза дешевле. Это очень приятно и жители очень довольны.

Так же возможно экономить на отоплении в частных домах. Можно также использовать тепловые насосы, добывающие тепло не из воздуха, а из-под земли. Они недешевы — цена превышает сотню тыс. грн, однако с регулярно растущими ценами в перспективе такая модернизация себя оправдает.

— Тепловой насос выгоднее, если по сегодняшним тарифам сравнить, то где-то на 30% платеж будет меньше, чем за газ. А если тарифы будут увеличиваться, то тепловой насос будет еще более выгодным, — рассказывает Антонина Капля — архитектор и соучредитель компании Архитектурная группа Цех.

Дешевые альтернативы для экономии на отоплении — газовые и электрические котлы, которые уже давно стали привычными для многих украинцев. Однако с ростом цен на энергоносители, их использование становится дороже. Да и здесь есть простые секреты.

— Можно поставить на системы отопления, на самые радиаторы, так называемые термостатические головки, которые регулируют автоматически подачу тепла в помещение. Это может быть как квартира, так и дом. И когда у вас уже необходимая комфортная температура в помещении, то этот прибор сам регулирует отопление, — говорит Антонина Капля.

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