У владі повідомляють, що опалювальний сезон в Україні вже розпочався. Але люди цього не відчули. Хіба що у квитанціях за оплату тарифів дивним чином почали нараховувати борги за опалення, якого немає. У державних структурах пояснюють це збоями.

Та українці побоюються, що цього року будуть платити за опалення удвічі більше, ніж минулого. У Нафтогазі повідомили, що для автономних котлів річну ціну газу зафіксували ще у травні, й вона не перевищить 8 грн за 1 куб. м. Аналогічний цінник – для підприємств теплокомуненерго, які забезпечують централізоване опалення.

Це дало можливість уряду підписати меморандум із місцевими громадами про непідвищення тарифів на тепло.

Відтак навіть ті міста, що встигли завчасно підняти тарифи, нині повертаються до попередніх цифр. Але це рішення більшою мірою політичне. Аби уникнути протестів на кшталт торішніх.

Крім газу, тариф формують потрібні для роботи матеріали, електрика, вода, а також зарплата, яку держава змушує підіймати.

Тепло насправді вже дорожчає. Зокрема, для бюджетних установ ціна зафіксована на рівні близько 16,6 грн за кубометр. Це нижче, ніж ринкова ціна, але набагато вище, ніж було в попередніх тарифах.

Проте у місцевих бюджетах таке підвищення не було передбачене. Тому це матиме свої наслідки – менше нових доріг, ремонтів та несвоєчасну оплату послуг підрядників.

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв наголосив на тому, що цей опалювальний сезон точно буде збитковим для тепловиків. Тому прогноз для українців невтішний. Тим паче ціна тарифів може вплинути й на вартість продуктів, які теж можуть зрости удвічі.