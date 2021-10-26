Отопление в Киеве будут подключать в течение семи дней — Пелипишин

В Киеве старт отопительного сезона начался с субботы, 23 октября. Чтобы избежать сложностей, тепло будут подавать в течение семи дней от этой даты.

Об этом заявил начальник отдела по эксплуатации тепловых сетей КП Киевтеплоэнерго Александр Пелипишин. По его словам, у Киева одна из самых разветвленных жилых сетей, поэтому подключение сразу всех невозможно.

По состоянию на вечер понедельника, 25 октября, в зоне снабжения КП Киевтеплоэнерго более 40% жилых домов подключили к отоплению.

– Мы продолжаем плавно дома подключать к отоплению. В течение семи дней с 23 октября у нас график подключения домов, – рассказал он.

Пелипишин отметил, что это связано с технологической схемой работы тепловых сетей и гидравлическим режимом. Первоначально будут подключать дома более низкой этажности, чтобы обеспечить циркуляцию.

По его словам, во всех районах города будут тепло подавать постепенно, чтобы избежать проблем и плавно подключить Киев к отоплению.

Источник: Громадське Радіо