Опалення у Києві підключатимуть протягом семи днів — Пелипишин

У Києві старт опалювального сезону розпочався з суботи, 23 жовтня. Для уникнення складнощів тепло подаватимуть протягом семи днів від цієї дати.

Про це заявив керівник відділу з експлуатації теплових мереж КП Київтеплоенерго Олександр Пелипишин. За його словами, Київ має одну з найрозгалуженіших житлових мереж, тож підключення одразу всіх неможливе.

Станом на вечір понеділка, 25 жовтня, у зоні постачання КП Київтеплоенерго понад 40% житлових будинків підключили до опалення.

– Ми продовжуємо плавно будинки підключати до опалення. Протягом семи днів з 23 жовтня у нас графік підключення будинків, – розповів він.

Пелипишин зазначив, що це пов’язано з технологічною схемою роботи теплових мереж та гідравлічним режимом. Першочергово підключатимуть будинки нижчої поверховості, щоб забезпечити циркуляцію.

За його словами, в усіх районах міста тепло подаватимуть поступово, щоб уникнути негараздів та плавно підключити Київ до опалення.

Джерело: Громадське Радіо