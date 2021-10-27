В Украине стартовал отопительный сезон 2021-2022. Из-за мирового энергетического кризиса он может запомниться как один из самых тяжелых за всю новейшую историю. Насколько мы готовы к холодам?

Власти уверяют, что напрямую украинцы не пострадают. Ведь для населения газ и тепло этой зимой не подорожают. Однако в целом энергетике придется непросто. В частности, из-за острого дефицита угля, который, в свою очередь, может привести к дефициту и даже отключениям электричества.

Факты ICTV узнали, как нынешний кризис переживают Украина и мир, а также посчитали отечественные энергетические запасы на зиму.

Газ: не как в прошлом году, но хватит

Больше всего внимания к себе уже традиционно привлекают запасы природного газа в ПХГ (подземных хранилищах газа). Ведь голубое топливо в Украине потребляет большинство украинцев: у кого-то — газовая плита, у кого-то — еще и газовые колонка или котел.

Кроме того, именно газ используют на теплоэлектроцентралях, котельных для подогрева воды для систем централизованного тепло- и водоснабжения и тому подобное. Ну и, конечно, газ используют в промышленности как топливо или как сырье.

Напомним, сейчас в Украине доступны 11 хранилищ (еще два расположены на временно оккупированной территории) общей емкостью около 31 млрд кубометров. Это самые большие мощности в Европе, не учитывая Россию.

К текущему отопительному сезону в них накопили 18,7 млрд кубометров. Да, это значительно меньше, чем в прошлом году, когда в ПХГ удалось закачать более 28 млрд кубов. Но прошлый сезон стал рекордным прежде всего благодаря иностранным компаниям, которые закачали в украинские ПХГ почти 10 млрд кубов топлива.

В этом сезоне закачать столько же в подземки помешали энергетический кризис с рекордными ценами на газ, а также искусственные ограничения поставок со стороны Газпрома.

Средние же запасы газа в подземках, с которыми Украина входила в зиму в течение последнего десятилетия, составляют 17,9 млрд кубов. При этом средний отбор за сезон достигает лишь 8,1 млрд кубов. То есть до весны пустыми хранилища не оставались и не останутся.

— При отсутствии критических форс-мажорных обстоятельств имеющихся объемов будет вполне достаточно для прохождения отопительного сезона, — успокаивает временный исполняющий обязанности генерального директора оператора ПХГ Украины – Укртрансгаза – Сергей Перелома.

А критические форс-мажоры могут произойти разве что в случае полного прекращения транзита газа через Украину со стороны Газпрома. В таком случае так называемый виртуальный реверс станет невозможным, а поддерживать рабочее давление в ГТС станет труднее, придется сильно экономить.

Однако объемы газа в хранилищах, отечественная добыча, а также физический импорт не дадут стране замерзнуть.

Напомним, что отечественные добывающие компании обеспечивают 2/3 годовой потребности в газе. И лишь 1/3 (около 10 млрд кубометров в год) приходится импортировать.

Пока что имеющихся запасов хватит даже для помощи Молдове, которую Газпром этой зимой грозится оставить без топлива. Как стало известно после заседания СНБО 22 октября, Украина готова одолжить Молдове до 16 млн кубометров газа.

Для нашей страны это вовсе не критические объемы. А вот Молдове только они помогут поддержать рабочее давление в газопроводах. Для Украины это также стратегически важно. Ведь системы обеих стран соединены, и часть Винницкой области получает газ именно из ГТС Молдовы.

Уголь – слабое звено

А вот угольная статистика — безапелляционно неутешительная. Количество топлива на складах отечественных тепловых электростанций (ТЭС), которые вырабатывают электричество для нас с вами, в последние годы регулярно вызывало беспокойство. Но столь драматичной ситуация еще не была.

По состоянию на 25 октября запасы угля на ТЭС составляли лишь немногим более 700 тыс. т. По плану же должно было быть вчетверо больше – почти 3 млн т.

Для сравнения: в 2020 году на эту дату на складах было 2,6 млн т, а в 2019 году – 1,6 млн т.

Тепловики провалили подготовку к зиме, не закупили достаточно отечественного угля и теперь срочно пытаются докупить топливо за рубежом. Но сложная логистика и высокие цены (в начале октября стоимость энергетического угля в мире преодолела рекордную отметку в $300 за т) могут помешать приобрести достаточное количество в разгар сезона.

Тепловики будут работать с колес. И любая задержка с поставками может оставить ТЭС без топлива.

В таком случае станциям придется либо останавливаться, либо переходить на еще более дорогое топливо – природный газ. А с нынешними тарифами на электроэнергию производителям это невыгодно.

По этой причине теплоэлектроцентрали уже перестали вырабатывать электричество, сосредоточившись лишь на тепловой энергии.

— Это потеря в энергосистеме трех тысяч мегаватт установленной мощности, — констатировал министр энергетики Герман Галущенко.

Поэтому в интересах украинских ТЭС – таки успеть законтрактовать и доставить необходимые объемы угля на свои склады. Но пока с этим – проблемы. В субботу, 23 октября, из-за недостатка угля прекратила производство электроэнергии Славянская ТЭС, принадлежащая компании Донбассэнерго.

Импорт электричества не (возможен)

Недостаток угля, как основного топлива на украинских ТЭС, ставит под удар стабильность всей нашей энергосистемы. Потому что именно ТЭС и ТЭЦ являются основными маневровыми мощностями, которые балансируют систему в моменты пиковых нагрузок (например, утром и вечером, когда люди потребляют больше всего электричества).

То есть, если в разгар зимы уголь кончится, а сжигать рекордно дорогой газ осмелятся не все тепловые электростанции или теплоэлектроцентрали, то мощностей других видов генерации – атомных, гидро, солнечных, ветровых электростанций и пр. может не хватить.

В частности, не будет хватать именно маневровых мощностей для покрытия пиковых нагрузок. Те же АЭС, СЭС или ВЭС к “спринтам на короткие дистанции” просто не приспособлены.

В таком случае возможны три сценария: принудительные ограничения потребления электроэнергии для промышленников, веерные отключения для всех потребителей, в частности населения, а также импорт электроэнергии из-за рубежа.

В Минэнерго официально уверяют, что “вопросы добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии не стоят на повестке дня”.

Поэтому третий вариант развития событий выглядит наиболее приемлемым с экономической точки зрения, однако имеет определенные политические нюансы. Ведь импортировать электричество Украина сейчас имеет возможность только из России или Беларуси. Но решатся ли на такой шаг власти, узнаем уже на днях.

27 октября Укрэнерго проведет аукцион на межгосударственные сечения, в частности с РФ и Беларусью, по резервной процедуре.

Напомним, уже 1 ноября истекает срок политического моратория, установленного на импорт электроэнергии из Беларуси. Поэтому закупки электричества из Беларуси могут возобновить уже в следующем месяце.

Европейские страны в условиях энергокризиса тоже уже не такие принципиальные. В частности, Литва, призвавшая Украину не брать электроэнергию с белорусской АЭС, сама резко увеличила потребление белорусского электричества.

— 19 марта президент Литвы Гитанас Науседа призвал Украину не покупать электроэнергию с белорусской АЭС (некоторые интерпретировали это, как полную остановку импорта из Беларуси). В конце концов в мае этого года импорт из Беларуси был запрещен и такой запрет у нас действует до сих пор. Однако сама Литва не стала запрещать перетоки белорусской электроэнергии. Хотя по документам это оформлялось, как импорт через Латвию, но физически в Литву заходила электроэнергия из Беларуси — все это видели и это понимали, а министр энергетики Литвы признавал публично, что Литва потребляет э/э белорусской АЭС, — сообщил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Как энергокризис ударил по ЕС

Вся Европа сейчас переживает беспрецедентный энергетический кризис. Его масштабы уже начинают сравнивать с 1970-ми годами, когда арабское нефтяное эмбарго привело к ужасным экономическим и социальным последствиям.

Спотовые цены на газ на европейских хабах выросли на 500%. В первой декаде октября они достигли исторического максимума в почти $2 тыс. за тыс. кубометров. Вместе с голубым топливом возросла цена на нефть и уголь. В частности, нефть марки Brent достигла пятилетнего максимума в $84 за баррель.

Причин такой ситуации несколько. Мировая экономика восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и страны требуют все больше энергоносителей для нужд промышленности и населения.

Затяжная и холодная зима прошлого года опустошила запасы в европейских хранилищах. Возникли перебои в цепях поставок, ведь спрос в разы превышает предложение на рынке.

Отдельной проблемой для Европы стал несбалансированный переход к возобновляемой энергетике.

Более спокойная погода в этом году привела к снижению производства энергии с помощью ветровых турбин. А старые европейские атомные станции постепенно выводят из эксплуатации. Зеленая энергия не способна покрыть все потребности, поэтому на континенте резко возрос спрос на газ.

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Едва ли не самая сложная ситуация сложилась в Великобритании. Соединенное Королевство — один из крупнейших потребителей газа на континенте. По данным Ассоциации нефтегазовых компаний OGUK, 35% электроэнергии в стране производят из голубого топлива.

80% домохозяйств в Великобритании отапливаются газом. Вместе с тем система подземных хранилищ в стране развита значительно слабее европейских соседей. Здесь хранится менее одного процента от всего объема европейского газа.

Великобритания больше ориентировалась на краткосрочные закупки нужных объемов и спотовые цены.

В условиях дефицита и заоблачных прайсов можно ожидать, что многие поставщики энергии в Великобритании исчезнут и населению придется переключаться на нового и более дорогого.

Ожидается, что цены за коммунальные услуги вырастут в несколько раз. А предприятиям уже приходится сокращать производство, поэтому в королевстве могут возникнуть перебои с поставками некоторых товаров.

В соседней Франции правительство решило максимально ограничить влияние энергетического кризиса на население. Премьер-министр Жан Кастекс заявил: цены на газ заморозят до апреля. Также правительство ограничит повышение цен на электроэнергию до четырех процентов, снизив налоги.

— Мы собираемся ввести то, что я назвал бы ценовым щитом на газ и электроэнергию, — сказал Кастекс на телеканале TF1.

Правительство Франции также объявило об исключительной энергетической субсидии в размере €100 для 5,8 млн беднейших домохозяйств страны. Если меры по замораживанию цен на энергоносители недостаточно уменьшат давление на домохозяйства, власти рассмотрят возможность увеличения этого платежа.

Франция оказалась частично изолированной от стремительного взлета цен, поскольку более 70% электроэнергии поступают из атомных станций. В связи с кризисом Франция в рамках плана развития до 2030 года собирается инвестировать дополнительный миллиард евро в ядерную энергетику.

— Цель номер один – иметь инновационные малые ядерные реакторы во Франции до 2030 года вместе с улучшенным управлением отходами, — заявил президент Эммануэль Макрон во время презентации плана.

Во время газового кризиса 2008-2009 годов больше всего в холодные месяцы пострадали страны Восточной Европы. Здесь также пытаются реагировать на ситуацию с ценами. В частности, чешское правительство сохранит льготы не электроэнергию, хотя это противоречит европейской директиве.

Сейчас электричество и газ облагаются НДС в размере 21%. Правительство Чехии уже ввело нулевую ставку на ноябрь и декабрь. И хочет списать НДС на весь 2022 год. Эта акция будет обходится Чехии более чем в 2 миллиарда крон в месяц.

Дестабилизирующий Китай

Пополнить запасы газа из других источников Европе не удается и из-за сложной ситуации в Азии. С острым дефицитом энергии столкнулся Китай. Проблемы с электричеством в Поднебесной начались еще летом.

Угольные электростанции, на которые приходится 56% производства энергии Китая, по ряду причин больше не работают на полную мощность. Среди них — и закрытие предприятий на реконструкцию после аварий, и наводнения в северных провинциях, и амбициозная цель стать углеродно-нейтральной страной к 2060 году.

Последний фактор заставил Китай увеличить импорт более чистого газа в два раза по сравнению с прошлым годом, подогрев ажиотаж на азиатских рынках. Цены здесь выросли на 85%. И страны-экспортеры сжиженного газа, такие как Катар и США, не спешат увеличивать поставки.

Как следствие, в Китае многие предприятия работают по схеме два через пять. Людей просят не пользоваться электроприборами в пиковые часы нагрузки, происходят веерные отключения электроэнергии.

Наихудшая ситуация в трех северных провинциях – Ляолин, Гирин и Хейлуцзян. В целом проблемы с нехваткой энергии на себе ощутили более 100 миллионов человек. Сейчас в северных провинциях Китая начинает холодать, поэтому правительство приказало компаниям готовиться к скачку потребления.

В одной из энергетических компаний сообщили, что перебои с электричеством продлятся всю зиму, а внезапное выключение света станет нормой.

Масштабы и последствия кризиса

Энергетический кризис затрагивает все больше стран по принципу домино. Вслед за Китаем в Азии острую нехватку энергоресурсов ощутили и Индия и Пакистан. В Бразилии низкий уровень воды в реке Парана сократил производство энергии гидроэлектростанциями почти вдвое.

В июле страна увеличила импорт газа до исторического максимума. Счета за электроэнергию растут ежемесячно. Этой зимой мир больше, чем когда-либо, будет зависеть от природного газа для отопления домов и работы промышленности.

Коммунальщикам и политикам остается молиться на не слишком суровую зиму, ведь уже поздно пытаться увеличить поставки. Скачок цен на энергоносители ускоряет инфляцию. И как долго продлится кризис, спрогнозировать трудно.