В Украине наблюдается значительное удорожание продуктов питания, техники, проезда и горючего. Покупатели не успевают запоминать новые цены. И это при том, что гривна, напротив, наращивает свои мышцы. В этом году она даже вошла в десятку наиболее укрепившихся валют мира.

Рост цен наблюдается больше среди таких товаров техники: планшеты, смартфоны, ноутбуки, холодильники, стиральные машины, посудомойки, морозилки, микроволновки. Одна из причин – возросла стоимость доставки и то, что производители повышают себестоимость.

Тем не менее эксперты говорят, что ценники на технику могут накручивать в Украине и сами продавцы. Не исключено, что таким образом они страхуют себя от возможных скачков доллара в будущем.

Из продуктов питания ценники стали больше у лука, моркови, свеклы, хлеба, молочки, рыбы и мяса. Однако больше всего выросла стоимость на сахар, масло и яйца. Экономисты говорят, что причина такого ценового взлета может заключаться в том, что овощи дорожают из-за спроса. А вот стоимость других продуктов растет из-за высоких коммунальных тарифов.

Не радуют украинцев и цены на горючее. Дорожает бензин, дизтопливо и автогаз. Здесь главная причина – это увеличение стоимости нефти.

Еще больше усугубить ситуацию может только цена на газ, которая этой осенью ежедневно бьет рекорды. Так что если Украина начнет его закупать, это непременно скажется на курсе гривны. А соответственно, это еще больше скажется на продуктах и ​​бытовых товарах.