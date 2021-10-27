Менее 8 грн за куб: ряд компаний снизил свои годовые цены на газ

7 газоснабжающих компаний снизили свои базовые годовые цены на газ.

По данным обзора информационно-консультационного центра ГазПравда, по состоянию на утро 27 октября рейтинг самых выгодных предложений изменился и стартует с 7,799 грн за кубометр. Именно столько предложила компания Энерджи Трейд Групп (ETG).

Лишь на 0,001 грн больше — 7,80 грн за куб — просит компания Neogas. Далее идут Евода Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн за кубометр), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн за кубометр).

Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины предложила традиционные 7,96 грн за кубометр.

Такую же цену выставили Газпостачсервис и Тернопильоблгаз Сбыт. Кроме того, столько же будут платить и те потребители, которым газ временно продает поставщик последней надежды (ПОН). По решению правительства, в октябре и ноябре цена в ПОНу составит именно 7,96 грн за куб.

Остальные компании выставили ценники от 7,98 до 13,5 грн за кубометр. Однако в целом большинство компаний установило цены до 9 грн за кубометр.

— Впервые за пол года ряд компаний снизил базовую годовую цену на газ для бытовых потребителей газа. Сразу 7 газопоставщиков скорректировали свои годовые ценники. Наименьшая скидка на кубометре составила 48 коп, а наибольшая достигла аж 2 грн. Такие изменения стали возможны благодаря старту работы рынка в рамках Балансирующей группы НАК Нафтогаз Украины, — констатирует начальница Центра правовой поддержки потребителей газа ГазПравди Юлия Чеберяк.

Напомним, с октября практически весь сегмент поставок газа населению работает в составе Балансирующей группы НАК Нафтогаз Украины. Компании в ее составе покупают газ у Нафтогаза по одинаковой цене — 7,42 грн за кубометр.

— Это — критический элемент безопасности поставок газа населению, причем без прямого государственного регулирования вроде ПСО (возложение специальных обязательств), — подчеркнул председатель правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

Контракты в рамках балансирующей группы будут действовать до мая — равно как и годовые цены для бытовых потребителей. Это позволит гарантировать достаточные объемы газа для населения в течение всего отопительного сезона и безопасность поставки ресурса по фиксированным ценам.