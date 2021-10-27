В Україні спостерігається значне здорожчання продуктів харчування, техніки, проїзду та пального. Покупці не встигають нові ціни запам’ятовувати. І це при тому, що гривня, навпаки, нарощує свої м’язи. Цього року вона навіть увійшла до десятки валют світу, що найсильніше зміцнилися.

Ріст цін спостерігається найбільше серед таких товарів техніки: планшети, смартфони, ноутбуки, холодильники, пральні машини, посудомийки, морозилки, мікрохвильовки. Серед причин – зросла вартість доставки і те, що виробники підвищують собівартість.

Проте експерти кажуть, що цінники на техніку можуть накручувати в Україні й самі продавці. Не виключено, що у такий спосіб вони страхують себе від можливих стрибків долара у майбутньому.

Серед продуктів харчування цінники стали більшими у цибулі, моркви, буряка, хліба, молочки, риби та м’яса. Проте найбільше зросла вартість цукру, олії та яєць. Економісти кажуть, що причина такого цінового злету може полягати у тому, що овочі дорожчають через попит. А от вартість інших продуктів зростає через високі комунальні тарифи.

Не радують українців й ціни на пальне. Дорожчає бензин, дизпаливо та автогаз. Тут головна причина – підвищення вартості нафти.

Ще більше погіршити ситуацію може лише ціна на газ, яка цієї осені щодня б’є рекорди. Тож якщо Україна почне його закуповувати, це неодмінно позначиться на курсі гривні. Відповідно, це ще більше позначиться на продуктах і побутових товарах.