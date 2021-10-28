Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Красная зона карантина в Киеве: как будут работать магазины и базары

маска, коронавирус, магазин

В магазинах и на базарах Киева с 1 ноября начнут действовать ограничения, предусмотренные требованиями красной зоны карантина.

Для разрешения на торговлю необходимо, чтобы 100% персонала имели отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого ограничивается 72 часами, или Covid-сертификат.

В противном случае осуществление деятельности будет находиться под запретом.

Посетители на территорию магазинов и базаров также смогут попасть при наличии таких же документов.

Киевляне и гости столицы, имеющие прививки против коронавируса или отрицательный ПЦР-тест, обязаны соблюдать социальную дистанцию и иметь средства индивидуальной защиты.

Дети до 18 лет смогут находиться в магазинах или на базарах только в сопровождении взрослых, имеющих необходимые документы.

Так называемый “локдаун для невакцинированных” распространяется также на заведения питания, гостиницы, спортзалы, фитнес-центры, учреждения социальной защиты, ЦПАУ, управления труда и социальной защиты населения, управления пенсионного фонда.

Также в красной зоне под запретом проведение всех массовых мероприятий, если у организаторов и участников нет отрицательного ПЦР-теста или сертификата вакцинации. Однако на спортивные мероприятия без зрителей ограничения не распространяются.

Столичные власти ввели более жесткие ограничения, чем были предусмотрены для общественного транспорта в красной зоне. Пользоваться им смогут только пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте.

Читайте
Киев вводит ограничения красной зоны карантина

Фото: Pixabay

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка