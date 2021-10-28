В магазинах и на базарах Киева с 1 ноября начнут действовать ограничения, предусмотренные требованиями красной зоны карантина.

Для разрешения на торговлю необходимо, чтобы 100% персонала имели отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого ограничивается 72 часами, или Covid-сертификат.

В противном случае осуществление деятельности будет находиться под запретом.

Посетители на территорию магазинов и базаров также смогут попасть при наличии таких же документов.

Киевляне и гости столицы, имеющие прививки против коронавируса или отрицательный ПЦР-тест, обязаны соблюдать социальную дистанцию и иметь средства индивидуальной защиты.

Дети до 18 лет смогут находиться в магазинах или на базарах только в сопровождении взрослых, имеющих необходимые документы.

Так называемый “локдаун для невакцинированных” распространяется также на заведения питания, гостиницы, спортзалы, фитнес-центры, учреждения социальной защиты, ЦПАУ, управления труда и социальной защиты населения, управления пенсионного фонда.

Также в красной зоне под запретом проведение всех массовых мероприятий, если у организаторов и участников нет отрицательного ПЦР-теста или сертификата вакцинации. Однако на спортивные мероприятия без зрителей ограничения не распространяются.

Столичные власти ввели более жесткие ограничения, чем были предусмотрены для общественного транспорта в красной зоне. Пользоваться им смогут только пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте.