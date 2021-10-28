В Киеве с 1 ноября будут действовать ограничения красной зоны. Об этом заявил на брифинге мэр столицы Виталия Кличко.

В то же время, он напомнил, что решение о введении красной зоны принимает Госкомиссия по ТЭБ и ЧС, поэтому обратился к правительству с просьбой принять такое решение.

– Но столица в рамках своих полномочий вводит строгие ограничения, о которых говорили раньше, – подчеркнул Кличко.

На введение красной зоны в Киеве были вынуждены пойти, поскольку ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается. Кроме того, увеличивается количество пациентов, нуждающихся в кислородной поддержки или искусственной вентиляции легких.

Так, уже заполнены почти 63% коек, которые подготовил город для лечения больных коронавирусом, в отдельных больницах – 99-100%. А с кислородом — третий день заполнены на 66%.

Какие ограничения будут действовать в Киеве с 1 ноября:

Только с отрицательным ПЦР-тестом или Covid-сертификатом можно будет работать и посещать заведения общепита, гостиницы, учреждения, спортзалы и фитнес-центры, ТРЦ, а также проводить массовые мероприятия.

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Общественный транспорт также будет работать в обычном режиме, но для вакцинированных и имеющих отрицательный тест.

После каникул с 1 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном режиме (с 1 до 11 класса) до улучшения эпидемиологической ситуации.

Детсады продолжат работать, но при вакцинации 100% персонала заведений.

Пока в красной зоне карантина находятся восемь областей – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская.

С 30 октября перейдут еще семь – Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.