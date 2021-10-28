У магазинах та на базарах Києва з 1 листопада почнуть діяти обмеження, передбачені вимогами червоної зони карантину.

Для дозволу на торгівлю необхідно, щоб 100% персоналу мали негативний ПЛР-тест, термін дії якого обмежується 72 годинами, або Covid-сертифікат.

В іншому випадку провадження діяльності перебуватиме під забороною.

Відвідувачі на територію магазинів та базарів також зможуть потрапити за умови наявності таких самих документів.

Кияни та гості столиці, які мають щеплення проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест, зобов’язані дотримуватись соціальної дистанції та мати засоби індивідуального захисту.

Діти до 18 років зможуть перебувати в магазинах чи на базарах лише в супроводі дорослих, які мають необхідні документи.

Так званий “локдаун для невакцинованих” поширюється також на заклади харчування, готелі, спортзали, фітнес-центри, заклади соціального захисту, ЦНАПи, управління праці та соціального захисту населення, управління пенсійного фонду.

Також у червоній зоні під забороною проведення всіх масових заходів, якщо організатори та учасники не мають негативного ПЛР-тесту чи сертифікату вакцинації. Однак на спортивні заходи без глядачів обмеження не поширюються.

Столична влада запровадила більш жорсткі обмеження, ніж були передбачені для громадського транспорту у червоній зоні. Користуватися ним зможуть лише пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.