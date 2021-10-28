После введения ограничений красной зоны в Киеве с 1 ноября начнут действовать новые карантинные ограничения. Они касаются различных сфер, в том числе и торгово-развлекательных центров.

Неизменным требованием остается соблюдение социальной дистанции. Также все сотрудники и посетители ТРЦ должны находиться в защитных масках.

Ограничения красной зоны в Киеве предусматривают, что принимать посетителей в торгово-развлекательных центрах, развлекательных заведениях, заведениях торговли запрещено.

Но, если 100% работников и посетителей этих заведений имеют зеленый Covid-сертификат о полном курсе вакцинации, отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или справку о выздоровлении от болезни, то эти ограничения на них не будут распространяться.

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Мэр Киева Виталий Кличко также рассказал о других ограничениях красной зоны, которые будут действовать. Они предполагают, что работа заведений питания, театров и спортзалов запрещена.

Однако разрешено работать при наличии у посетителей и рабочих заведения отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часа) или сертификата о вакцинации.

Следует отметить, что красная зона карантина в Киеве не ограничивает работу общественного транспорта.

Он будет работать в обычном режиме, но ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тесте. Проверять эти документы будут не на входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей.