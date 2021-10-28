Після запровадження обмежень червоної зони у Києві з 1 листопада почнуть діяти нові карантинні обмеження. Вони стосуються різних сфер, зокрема і торговельно-розважальних центрів.

Незмінною вимогою залишається дотримання соціальної дистанції. Також усі працівники та відвідувачі ТРЦ повинні перебувати у захисних масках.

Обмеження червоної зони в Києві передбачають, що приймати відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, розважальних закладах, закладах торгівлі заборонено.

Але, якщо 100% працівників та відвідувачів цих закладів мають зелений Covid-сертифікат про повний курс вакцинації, негативний ПЛР-тест на коронавірус або довідку про одужання від хвороби, то ці обмеження на них не поширюватимуться.

Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.

Мер Києва Віталій Кличко також розповів про інші обмеження червоної зони, які діятимуть. Вони передбачають, що робота закладів харчування, театрів та спортзалів заборонена.

Однак дозволено працювати за наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (діє 72 год) або сертифікату про вакцинацію.

Варто зазначити, що червона зона карантину в Києві не обмежує роботу громадського транспорту.

Він працюватиме у звичному режимі, але їздити у ньому повинні пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході у транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців.