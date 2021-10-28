Школы закрыли на карантин из-за того, что Киев ввел строгие ограничения. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в четверг, 28 октября.

Столичные школьники с понедельника за парты не возвращаются. После каникул с 1 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном режиме.

Это касается всех школьников с первого до 11 класса. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемиологической ситуации в столице.

Несмотря на красную зону в Киеве, детские сады смогут продолжить свою работу в обычном режиме, но при условии 100% вакцинации всего персонала.

Кроме того, могут работать другие учебные заведения, все работники которых получили сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса.

Между тем Министерство образования и науки заведениям высшего образования рекомендовало ввести дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября.

Но это касается только заведений профессионального передвысшего, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления.