Министерство образования и науки заведениям высшего образования рекомендует ввести дистанционное обучение 2021 с 25 октября по 15 ноября.

Но это касается только заведений профессионального передвысшего, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления.

Обучение в школах со следующей недели будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Он объяснил, что на такие шаги пошли после консультаций с Министерством здравоохранения, поскольку эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в стране ухудшается.

Из-за ухудшения ситуации с распространением Covid-19 с 23 октября школы Киева уходят на каникулы на две недели. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что каникулы для школьников продлятся до 31 октября.

А решение о дистанционном обучении или дополнительных каникулах с 1 по 8 ноября примут дополнительно. В то же время детские сады продолжат свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации от Covid-19 всего персонала.

Источник: Сергей Шкарлет