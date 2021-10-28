Школи закрили на карантин через те, що Київ запровадив суворі обмеження. Про це заявив мер міста Віталій Кличко у четвер, 28 жовтня.

Столичні школярі з понеділка за парти не повертаються. Після канікул з 1 листопада навчальний процес відновиться в дистанційному режимі.

Це стосується всіх учнів з першого до 11 класу. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідеміологічної ситуації у столиці.

Попри червону зону у Києві, дитячі садочки зможуть продовжити свою роботу у звичному режимі, але за умови 100% вакцинації усього персоналу.

Крім того, зможуть працювати інші навчальні заклади, всі працівники яких отримали сертифікат про повний курс вакцинації від коронавірусу.

Міністерство освіти і науки закладам вищої освіти рекомендувало запровадити дистанційне навчання з 25 жовтня до 15 листопада. Але це стосується лише закладів фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності та сфер управління.