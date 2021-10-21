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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Хмельницкой области усиливают карантин — какие ограничения введут

карантин

В субботу, 23 октября, в Хмельницкой области усиливают карантинные ограничения из-за повышения заболеваемости коронавирусом.

Среди них — наличие Covid-сертификата или отрицательного ПЦР-теста, который действителен только 72 часа, для пользования определенными услугами.

Какие ограничения будут действовать

  • рынки, учреждения торговли, парикмахерские, салоны красоты, гостиницы, хостелы могут работать только при наличии у субъектов хозяйствования и их работников Covid-сертификата, негативного ПЦР-теста на Covid-19 или документа, подтверждающего иммунизацию одной дозой вакцины (желтого сертификата);
  • бары, рестораны и кафе могут принимать посетителей только при наличии у них, субъектов хозяйствования и работников заведения Covid-сертификата, негативного ПЦР-теста на Covid-19 или документа, подтверждающего иммунизацию одной дозой вакцины (желтого сертификата). Наполненность заведения не должна превышать 50% из расчета не более четырех человек за столиком;
  • проводить массовые (развлекательные, спортивные, социальные, рекламные и другие) мероприятия можно при наличии у организаторов и посетителей негативного ПЦР-теста на Covid-19 или документа, подтверждающего иммунизацию одной дозой вакцины (желтого сертификата);
  • учреждения культуры, кинотеатры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны могут работать только при наличии у работников и посетителей негативного ПЦР-теста на Covid-19 или документа, подтверждающего иммунизацию одной дозой вакцины (желтого сертификата).

В Хмельницкой ОГА отметили, что заболеваемость Covid-19 вызывает серьезное беспокойство, поскольку в области и в целом на территории Украины увеличивается количество больных.

Это приводит к росту объемов потребления кислорода и возникновению напряженной ситуации с его поставками в лечебные учреждения.

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Источник: Хмельницкая ОГА

Фото: Depositphotos

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