У Києві з 1 листопада діятимуть обмеження червоної зони. Про це заявив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Водночас він нагадав, що рішення про введення червоної зони ухвалює Держкомісія з ТЕБ та НС, тому звернувся до уряду з проханням ухвалити таке рішення.

– Але столиця в рамках своїх повноважень запроваджує суворі обмеження, про які говорили раніше, – наголосив Кличко.

На запровадження червоної зони у Києві були вимушені піти, оскільки ситуація з розповсюдженням коронавірусу в столиці стрімко погіршується. Крім того, збільшується кількість пацієнтів, які потребують кисневої підтримки або штучної вентиляції легень.

Так, вже заповнені майже 63% ліжок, які підготувало місто для лікування хворих на коронавірус, в окремих лікарнях – 99-100%. А з киснем – третій день поспіль заповнені на 66%.

Які обмеження діятимуть у Києві з 1 листопада:

Тільки з негативним ПЛР-тестом або Covid-сертифікатом можна буде працювати та відвідувати заклади харчування, готелі, установи, спортзали та фітнес-центри, ТРЦ, а також проводити масові заходи.

Діти і підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.

Громадський транспорт також працюватиме у звичному режимі, але для вакцинованих і тих, хто має негативний тест.

Після канікул, з 1 листопада, навчальний процес відновиться в дистанційному режимі (з 1 до 11 класу) до поліпшення епідеміологічної ситуації.

Дитсадки продовжать працювати, але за умови вакцинації 100% персоналу закладів.

Поки що у червоній зоні карантину знаходяться вісім областей – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська та Херсонська.

Із 30 жовтня перейдуть ще сім – Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.