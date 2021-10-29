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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В киевском метро назвали сумму штрафа за пользование транспортом без Covid-документов

Громадський транспорт, коронавірус

Кабинет министров увеличил размер штрафа за нарушение карантинных ограничений. Граждане, которые будут пользоваться общественным транспортом без Covid-сертификата или ПЦР-теста, должны будут заплатить от 17 тыс. грн.

Об этом сообщило КП Киевский метрополитен на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно постановлению Кабинета министров №1236 от 9 декабря 2020 года, штраф за пользование транспортом без соответствующих Covid-документов составляет от 17 тыс. грн.

Киев переходит в красную карантинную зону с понедельника, 1 ноября. В настоящее время будет действовать ряд противоэпидемических ограничений, направленных на сдерживание распространения опасной болезни.

В частности, украинцы могут пользоваться общественным транспортом только при наличии сертификата вакцинации против коронавируса или ПЦР-теста, действующего в течение 72 часов.

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Фото: Dreamstime

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