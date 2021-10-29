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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У київському метро назвали суму штрафу за користування транспортом без Covid-документів

Громадський транспорт, коронавірус

Кабінет міністрів збільшив розмір штрафу за порушення карантинних обмежень. Громадяни, які користуватимуться громадським транспортом без Covid-сертифіката чи ПЛР-тесту, мають сплатити від 17 тис. грн.

Про це повідомило КП Київський метрополітен на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Згідно із постановою Кабінету міністрів №1236 від 9 грудня 2020 року, штраф за користування транспортом без відповідних Covid-документів становить від 17 тис. грн.

Київ переходить до червоної карантинної зони з понеділка, 1 листопада. У цей час діятиме низка протиепідемічних обмежень, спрямованих на стримування поширення небезпечної хвороби.

Зокрема, українці можуть користуватися громадським транспортом лише за наявності сертифіката вакцинації проти коронавірусу або ПЛР-тесту, чинного протягом 72 годин.

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Фото: Dreamstime

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