Народный депутат Украины Анна Скороход заявила, что погибшего нардепа Антона Полякова убили. Об этом она сказала в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам Скороход, ей неприятно из-за всей грязи и лжи, которую распространяют, в частности, правоохранительные органы.

— Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антона Полякова убили. Не надо рассказывать ничего о наркотиках и еще какой-то чепухе, — подчеркнула она.

Народный депутат заявила, что Поляков никогда не употреблял наркотические средства. Она выразила уверенность, что при любой ситуации он не прибег бы к наркотикам.

Скороход рассказала, что видела на теле Полякова след от удушения. По ее словам, правоохранительные органы не объяснили борозду на его шее.

– Я лично ее видела, когда я приехала в морг в Киеве, я ее видела в Чернигове. Почему-то полиция не дает никаких объяснений. Рассказывать о цепочке и другой чепухе можно людям, которые не понимают ничего в этом. Я уверена, что это след от удушения, – подчеркнула она.

Нардеп опровергла информацию о том, что она якобы заявляла, что Поляков умер своей смертью. По ее словам, полиция ни разу не допросила ее по уголовному производству.

– Домой к нам не приходили, о его личных вещах меня не спрашивали, никакого допроса не было. Хотя я готова на это. Я готова это сделать публично, если понадобится. Я никогда не говорила, что Антон умер своей смертью. Я буду повторять всегда, что Антона Полякова убили, — подчеркнула она.

Скороход рассказала, что она и нардеп Поляков обручились. Пара планировала жениться на его день рождения.

Она добавила, что склоняется к версии об убийстве Полякова из-за его политической деятельности и заявила, что не собирается кончать жизнь самоубийством и употреблять наркотики ни при каких обстоятельствах.

Смерть Полякова

Народный депутат Антон Поляков умер в пятницу, 8 октября. Его пытались реанимировать работники скорой помощи, однако им не удалось.

Правоохранители рассматривают несколько версий по поводу смерти Полякова, среди которых — хроническая болезнь или отравление неизвестными веществами. В организме народного депутата обнаружили алкоголь и метадон.