Народний депутат України Анна Скороход заявила, що загиблого нардепа Антона Полякова вбили. Про це вона сказала в ефірі одного з українських телеканалів.

За словами Скороход, їй неприємно через весь бруд та брехню, яку поширюють, зокрема, правоохоронні органи.

– Я хотіла б відкрито та відверто на всю країну заявити, що Антона Полякова вбили. Не треба розповідати нічого про наркотики та ще якусь нісенітницю, – наголосила вона.

Народний депутат заявила, що Поляков ніколи не вживав наркотичних засобів. Вона висловила впевненість, що за будь-якої ситуації він не вдався б до наркотиків.

Скороход розповіла, що бачила на тілі Полякова слід від удушення. За її словами, правоохоронні органи не пояснили борозну на його шиї.

– Я особисто її бачила, коли я приїхала в морг у Києві, я її бачила у Чернігові. Чомусь поліція не дає ніяких пояснень. Розповідати про ланцюжок та іншу нісенітницю можна людям, які не розуміють нічого в цьому. Я впевнена, що це слід від удушення, – наголосила вона.

Нардеп спростувала інформацію про те, що вона начебто заявляла, що Поляков помер своєю смертю. За її словами, поліція жодного разу не допитала її щодо кримінального провадження.

– Додому до нас не приходили, про його особисті речі мене не запитували, жодного допиту не було. Хоча я на це готова. Я готова зробити це публічно, якщо знадобиться. Я ніколи не казала, що Антон помер своєю смертю. Я повторюватиму завжди, що Антона Полякова вбили, – наголосила вона.

Скороход розповіла, що вона та нардеп Поляков заручилися. Пара планувала одружитися на його день народження.

Вона додала, що схиляється до версії про вбивство Полякова через його політичну діяльність та заявила, що не збирається вкорочувати собі віку та вживати наркотики за жодних обставин.

Смерть Полякова

Народний депутат Антон Поляков помер у п’ятницю, 8 жовтня. Його намагалися реанімувати працівники швидкої медичної допомоги, однак їм не вдалося.

Правоохоронці розглядають декілька версій щодо смерті Полякова, серед яких – хронічна хвороба чи отруєння невідомими речовинами. В організмі народного депутата виявили алкоголь та метадон.