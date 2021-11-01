В красных карантинных зонах активизируют контроль за соблюдением проверки Covid-сертификатов в торговых центрах и заведениях общественного питания.

Соответствующее решение приняли во время селекторного совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля в понедельник, 1 ноября.

Правительство поручило Минэкономики, Госпродслужбе и Национальной полиции усилить проверку Covid-документов граждан в красных зонах.

По данным полиции, на прошлой неделе провели 20 обысков (три в медицинских учреждениях и один в туристическом агентстве), во время которых проверили подлинность сертификатов и ПЦР-тестов.

За неделю зафиксировали незаконную деятельность трех врачей, изъяли 170 фальшивых международных сертификатов вакцинации, заблокировали два Telegram-канала.

Прокуратура начала более 90 уголовных производств из-за подделки Covid-документов, среди которых 55 дел — по материалам Госпогранслужбы.

Всего в полиции открыли 1 065 производств, в которых фигурируют 80 медиков и 35 работников туристических агентств.