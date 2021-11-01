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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У червоних зонах посилять перевірки Covid-сертифікатів

перевірки в транспорті Києва

У червоних карантинних зонах активізують контроль за дотриманням перевірки Covid-сертифікатів у торгових центрах та закладах громадського харчування.

Відповідне рішення ухвалили під час селекторної наради під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у понеділок, 1 листопада.

Уряд доручив Мінекономіки, Держпродспоживслужбі та Національній поліції посилити перевірку Covid-документів громадян у червоних зонах.

За даними поліції, минулого тижня провели 20 обшуків (три у медичних закладах та один у туристичній агенції), під час яких перевірили справжність сертифікатів та ПЛР-тестів.

За тиждень зафіксували незаконну діяльність трьох лікарів, вилучили 170 фальшивих міжнародних сертифікатів вакцинації, заблокували два Telegram-канали.

Прокуратура розпочала понад 90 кримінальних проваджень через підроблення Covid-документів, серед яких 55 справ – за матеріалами Держприкордонслужби.

Загалом у поліції відкрили 1 065 проваджень, в яких фігурують 80 медиків та 35 працівників туристичних агенцій.

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Джерело: Урядовий портал

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