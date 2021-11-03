Кабінет міністрів України спростив для внутрішньо переміщених осіб процедуру оформлення щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання та оплату житлово-комунальних послуг. Тепер це можна буде зробити через портал Дія.

Відповідне рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні. Відтепер буде спрощено процес подання заявки та призначення такої допомоги переселенцям.

– Уряд продовжує курс у напрямку цифровізації та спрощення послуг за допомогою порталу Дія… Важлива електронна послуга, яка стане доступною на порталі Дія, – можливість призначення в онлайн-режимі адресної допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Це допомога, яка передбачена на покриття витрат на проживання та оплату комунальних послуг, – наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що переведення послуги в онлайн-формат усуне зайві бюрократичні процедури та черги.

Для отримання адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам більше не потрібно буде повторно надавати довідку про взяття на облік ВПО. Все буде відбуватися автоматично – завдяки синхронізації порталу Дія з інформаційними системами Міністерства соцполітики.