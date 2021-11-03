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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Соколова |

Кабмін дозволив переселенцям оформлювати щомісячну допомогу через Дію

Застосунок Дія

Кабінет міністрів України спростив для внутрішньо переміщених осіб процедуру оформлення щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання та оплату житлово-комунальних послуг. Тепер це можна буде зробити через портал Дія.

Відповідне рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні. Відтепер буде спрощено процес подання заявки та призначення такої допомоги переселенцям.

– Уряд продовжує курс у напрямку цифровізації та спрощення послуг за допомогою порталу Дія… Важлива електронна послуга, яка стане доступною на порталі Дія, – можливість призначення в онлайн-режимі адресної допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Це допомога, яка передбачена на покриття витрат на проживання та оплату комунальних послуг, – наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що переведення послуги в онлайн-формат усуне зайві бюрократичні процедури та черги.

Для отримання адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам більше не потрібно буде повторно надавати довідку про взяття на облік ВПО. Все буде відбуватися автоматично – завдяки синхронізації порталу Дія з інформаційними системами Міністерства соцполітики.

Фото: УНІАН

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